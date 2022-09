Meteo: Weekend con sole e qualche temporale. Ecco quando arriverà il vero caldo?

Il prossimo weekend sarà caratterizzato da un'estrema variabilità, un po' nel trend insomma di quello che è accaduto finora in tutta questa stagione primaverile. Tenete l'ombrello a portata di mano perché su alcuni regioni ci troveremo a fare i conti con una trappola di temporali, poi però è attesa anche una prima svolta.



Ma andiamo con ordine per capire meglio di cosa si tratta analizzando le previsioni aggiornate per sabato 15 e domenica 16 .

Il mese di maggio pare destinato a proseguire all'insegna del meteo capriccioso/variabile, fra acquazzoni e temperature relativamente fresche per il periodo a causa del persistere di una vasta area depressionaria centrata sul nord Europa che continua a pilotare perturbazioni fin sull'Italia.



Una di queste ci raggiungerà nel corso di venerdì 14 dando il via ad un'intensa fase di maltempo che influenzerà anche la giornata di sabato 15, quando avremo a che fare con condizioni spiccatamente instabili. Ci aspettiamo infatti improvvisi rovesci e temporali soprattutto sulle Alpi e sul Triveneto. Qualche piovasco potrebbe interessare anche Calabria e Salento sia pure alternati a fasi più asciutte e a qualche schiarita.

Anche la giornata di domenica 16 sarà inizialmente molto dinamica, con temporali sempre in agguato sulle regioni del Nord, specie sulle aree montuose e sulle alte pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Ma c'è una novità che emerge dagli ultimi aggiornamenti della nostra APP ufficiale: a partire dal pomeriggio della giornata festiva ecco che l'anticiclone africano inizierà a scaldare i motori per la prima volta muovendo il suo baricentro verso il bacino del Mediteranno. Di conseguenza, le condizioni meteo sono attese in deciso miglioramento, a partire dal Centro-Sud, dove anche le temperature raggiungeranno valori intorno ai 24/25°C.

L'alta pressione proverà poi ad espandersi ulteriormente all'inizio della prossima settimana, tuttavia potrebbe ancora non riuscire ad avere la meglio, quanto meno non su tutto il nostro Paese.

PREVISIONI

L'anticiclone africano ci prova. E' questa la novità che emerge dagli ultimi aggiornamenti della nostra App in vista della prossima settimana che segnerà l'avvio di una svolta verso condizioni meteo più stabili, almeno per qualche giorno, grazie all'avanzare già da lunedì 17 dell'anticiclone africano. Attenzione però, non tutte le regioni godranno dello scudo protettivo offerto dall'alta pressione, e per questo motivo i temporali saranno sempre pronti a colpire.

Dopo le ultime settimane di primavera condizionate pesantemente da una vasta area di bassa pressione posizionata in pieno oceano Atlantico che a più riprese ha inviato perturbazioni temporalesche fino alle nostre latitudini, ecco spuntare all'orizzonte una novità. Dal continente africano scalda i motori un vasto campo di alta pressione che già da lunedì 17 si impadronirà di buona parte del bacino del Mediterraneo centro occidentale. Per questo motivo ci aspettiamo condizioni meteo decisamente più stabili e soleggiate al Centro Sud con temperature che potrebbero superare i 24/25°C durante le ore più calde. Insomma spazio al primo caldo di stagione dopo le tante piogge e le incertezze di questa pazza primavera.

Tutto risolto? Non esattamente. Lo scudo anticiclonico non riuscirà verosimilmente a distendersi in maniera granitica anche al Nord ed infatti delle correnti più fresche ed instabili potrebbero riuscire a far breccia nell'alta pressione, con il rischio di forti temporali e piogge intense in particolare durante le ore pomeridiane. Per questo motivo converrà tenere a portata di mano un ombrello anche all'inizio della prossima settimana, almeno fino a mercoledì 19.

E poi? Cosa dobbiamo aspettarci?

La parte finale del mese di maggio potrebbe regalarci altri colpi di scena, sulla falsariga di quanto abbiamo già vissuto nelle ultime settimane. Dando uno sguardo agli aggiornamenti sul medio e lungo periodo emerge infatti la possibilità di nuovi affondi perturbati e freschi dal Nord Europa in grado di provocare blitz temporaleschi su tante regioni. Di questo comunque avremo modo di riparlarne nei prossimi editoriali. (iLMeteo)

In aggiornamento