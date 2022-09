Meteo: Weekend, con sole antivirus, poi alta pressione in frantumi. Le previsioni

Dopo i timidi disturbi che hanno caratterizzato il meteo di mercoledì e le temperature giovedì su alcuni angoli del Paese, ora l'anticiclone nord africano torna a governare il quadro meteorologico su tutta l'Italia con l'intento di regalarci la parte finale della settimana all'insegna del tempo stabile, in gran parte soleggiato e anche piuttosto caldo per la stagione. Tuttavia l'area di alta pressione non sembra possa durare a lungo e già sul finire del weekend andrà letteralmente in frantumi a causa di una severa perturbazione in arrivo dall'atlantico.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa ci aspetta su fronte meteo fra le giornate di venerdì', sabato e domenica.

Come già anticipato il ritorno più invadente dell'alta pressione sul Bacino del Mediterraneo ci garantirà un venerdì discretamente soleggiato salvo il passaggio di qualche nube sparsa specie al Nord e su sull'area tirrenica del Centro. Non sarà comunque necessario l'ombrello. Le temperature inoltre subiranno un nuovo e generale aumento specialmente al Sud e sulla Sicilia.

Arriviamo così al primo step del weekend che vedrà ancora un bel sabato di sole su gran parte del Paese a parte qualche nuvoletta di passaggio sui rilievi alpini e su alcuni tratti del Centro-Nord. Le temperature si manterranno molto miti, a tratti anche caldine soprattutto in Val Padana dove si potranno toccare valori anche prossimi ai 27-28°C

Domenica sarà probabilmente la giornata più calda, in particolare sulla Sardegna interna e la Sicilia meridionale con picchi anche prossimi se non superiori ai 30°C. Continuerà a piuttosto caldo anche sul resto del Paese e il tutto accompagnato da un quadro meteorologico discretamente stabile, salvo qualche addensamento nuvoloso nella prima parte del mattino sui litorali del basso adriatico e in area ionica a causa di umide e calde correnti in risalita dal Nord Africa.

Attenzione invece tra il pomeriggio e la sera di domenica quando sull'estremo Nordovest arriveranno alcuni temporali a causa di una minacciosa perturbazione pronta a provocare l'annunciato peggioramento che condizionerà fortemente il meteo all'inizio della prossima settimana. Qui ulteriori dettagli.