Meteo: Weekend, contesto meteorologico incerto, arrivano temporali. Ecco dove

L'alta pressione sta perdendo un po' di energia e qualche effetto si avvertirà anche nel corso del prossimo weekend, quando una vera e propria breccia nell'alta pressione ci proietterà in un contesto meteorologico un po' più incerto, a tratti capriccioso con l'arrivo di piogge e anche di qualche temporale fuori stagione, soprattutto domenica.



Già dalla prima parte di sabato potremo notare qualche movimento, con un'Italia che risulterà avvolta da molte nubi, soprattutto a carico delle nostre regioni centro-settentrionali. Non solo. Nel corso della giornata e quanto meno entro la serata saranno possibili delle piogge, anche a carattere di rovescio, sia pure non particolarmente diffuse. Ma quali saranno le regioni in cui tenere un ombrello a portata di mano non sarà cosa sbagliata?



A rischio sarà sicuramente la Toscana, attenzione in particolare a livornese, grossetano e senese. Potrebbero inoltre essere interessati alcuni tratti del Lazio, su tutti il viterbese e la provincia di Roma, con fenomeni non da escludere anche la Capitale. Su tutte queste zone, viste le temperature ancora piuttosto miti per il periodo, si potranno addirittura sviluppare alcuni temporali fuori stagione.



Per quanto riguarda il resto del Centro-Nord, nonostante una minore probabilità di precipitazioni, i cieli non si presenteranno certamente sgombri da nubi, anzi risulteranno spesso grigi, a causa soprattutto di foschie o banchi di nebbia in parziale sollevamento, diffusi soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino in Val Padana.

Solo al Sud avremo un tempo decisamente più soleggiato, con clima molto mite, specie in Sicilia.

La giornata di domenica sarà contrassegnata poi da un'ulteriore apertura del recinto difensivo garantito fin qui dall'alta pressione. Masse di aria sempre più umida saranno la causa di un cielo diffusamente coperto su gran parte del Paese, dove non mancheranno deboli piogge a penalizzare ulteriormente il contesto meteo: a rischio, in particolare, la Liguria e molti tratti dell'area tirrenica, specie su Toscana, Lazio e Campania. Tra l'altro, sul Lazio, saranno ancora possibili dei fenomeni temporaleschi, più probabili al mattino.

Ma non finirà qui. Dalla serata di domenica arriveranno delle piogge anche sul resto del Nord a partire dai settori più occidentali, preludio ad un più deciso peggioramento atteso con l'inizio della nuova settimana. (iLMeteo)