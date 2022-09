Meteo: Weekend, da piena estate a forti temporali poi da lunedì’ cambia tutto. Le previsioni

Dopo un venerdì all'insegna di una discreta stabilità atmosferica, prepariamoci a vivere un weekend ingannevole, che vedrà un sabato illusorio, praticamente da piena estate su molte zone d'Italia, a cui tuttavia farà seguito una domenica durante la quale alcuni angoli del Paese dovranno fare i conti con l'arrivo di forti temporali e locali grandinate.



Al momento l'area mediterranea è interessata da un campo di alta pressione che mantiene condizioni meteo abbastanza stabili, a tratti anche calde al Sud e sulle due Isole maggiori.



Più a nord del nostro Paese troviamo invece un profondo vortice ciclonico con centro motore poco ad ovest del Regno Unito. Sarà proprio quest'ultimo, nella seconda parte del weekend, a condizionare parzialmente il tempo sul nostro Paese. Il suo spostamento verso sud, se da un lato richiamerà venti molto caldi in risalita dal nord Africa, dall'altro sospingerà verso l'Italia una veloce, ma insidiosa perturbazione carica di piogge, temporali e grandine.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta per le giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre.

L'inizio del weekend mostrerà uno scenario caldo e stabile grazie a masse d'aria in arrivo direttamente dal cuore del continente africano, le quali forniranno una buona dose di energia all'alta pressione e garantiranno così un sabato pieno di sole e con temperature in ulteriore crescita un po' ovunque, soprattutto al Sud e sulla Sardegna su queste zone si registreranno valori fortemente sopra media e il contesto meteorologico sarà davvero da piena estate.



Già tra il tardo pomeriggio e la serata si noteranno tuttavia i primi segnali di un peggioramento delle condizioni atmosferiche, ad iniziare dal Nordovest, dove il cielo tenderà a coprirsi, provocando anche qualche goccia di pioggia in Piemonte.

Sarà questo il preludio a una domenica che, già dalle prime luci del giorno, seppur non per tutti, mostrerà un contesto decisamente diverso rispetto alle precedenti 24 ore. Sotto osservazione saranno le regioni del Nord, in particolare quelle di Nordovest, avvolte da nubi minacciose in grado di provocare rovesci sparsi e qualche temporale, specie sulla Valle d'Aosta, Liguria di centro-levante, sul Piemonte, fino ai comparti più occidentali della Lombardia.

La perturbazione continuerà poi ad estendere il suo raggio d'azione verso Est, provocando, nella seconda fase del giorno, fenomeni temporaleschi e locali grandinate anche sul resto della Lombardia, su alcuni tratti dell'Emilia Romagna e, tra il tardo pomeriggio e la serata, su molte zone del Triveneto, specialmente a ridosso dei rilievi.

Nel contempo, nel corso della serata, la situazione andrà rapidamente migliorando sulle regioni nord-occidentali.

Avremo invece un'altra fetta del Paese che continuerà a vivere uno scenario meteorologico ancora stabile e caldo. Ci riferiamo ovviamente al Sud e a gran parte del Centro. Qui gli unici veri disturbi saranno da attribuire a qualche possibile focolaio temporalesco pomeridiano sull'area centro-settentrionale della Toscana.

Su questo settore del nostro Paese continueremo inoltre a vivere un contesto termico piuttosto caldo per la stagione, mentre sulle regioni settentrionali, stante un meteo instabile, le temperature saranno costrette a scendere di qualche grado.

Previsioni prossima settimana



Cambia tutto. E' questa la novità giunta direttamente dall'ultimo aggiornamento in vista della prossima settimana, quando la rimonta dell'alta pressione scombussolerà i piani dell'autunno regalando gli ultimi scampoli di tempo stabile, soleggiato e pure caldo. Ma attenzione, qualche temporale minaccerà la pace atmosferica ricordandoci che ormai stiamo entrando nella stagione delle piogge.

Ma andiamo con ordine tracciando una tendenza su precipitazioni e temperature grazie ai dati della nostra App ufficiale.

La settimana si aprirà lunedì 27 settembre nel segno della stabilità atmosferica grazie alla temporanea risalita dell'anticiclone africano che proprio non vuole lasciare il passo alle perturbazioni atlantiche. Spazio quindi al sole con temperature massime fin verso i 30°C specie al Sud, su alcune regioni del Centro e sulle due Isole Maggiori. Tuttavia nel corso del pomeriggio non mancheranno alcune note di instabilità specie sui rilievi del Centro ed in maniera localizzata sulla Romagna. Da segnalare il possibile ritorno delle nebbie sulle basse pianure del Nord al primo mattino.

Queste condizioni meteo "tardo estive" con ampi spazi soleggiati e temperature diffusamente oltre le medie climatiche ci accompagneranno almeno fino alla giornata di giovedì 30 settembre poi però è atteso un primo cambiamento. Già dalla sera infatti l'arrivo di una bassa pressione in discesa dal Nord Europa provocherà i primi temporali sul Triveneto e su buona parte dell'arco alpino. Il peggioramento poi si estenderà nel corso di venerdì 1 ottobre al Centro Sud con la possibilità di forti rovesci temporaleschi.

In questo contesto le temperature sono previste in generale calo su tutta l'Italia. Che sia la svolta decisiva verso la stagionale autunnale? Vi terremo aggiornati con gli sviluppi del tempo. (iLMeteo)

In aggiornamento