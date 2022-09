Meteo: Weekend D'aMare, caldo esagerato! ecco le previsioni su nord, Centro, Sud e Isole

Prepariamoci a un weekend contrassegnato da una sempre più invadente alta pressione nord africana che ci garantirà una buona stabilità atmosferica, ma soprattutto un deciso aumento delle temperature. Ma il caldo esagerato non sarà l'unico elemento che caratterizzerà il fine settimana.

Non mancherà, infatti, qualche improvvisa trappola temporalesca su alcuni angoli d'Italia che potrebbe acuire i problemi di traffico atteso imponente attesi sulle nostre e autostrade.

Vediamo meglio nel dettaglio cosa ci attende sul fronte meteo per le giornate di sabato e domenica.

Tra sabato e domenica come già anticipato, l'anticiclone nord-africano comincerà a far sentire la sua bollente influenza su gran parte del Paese. Il bel tempo sarà protagonista, eccezion fatta per alcuni sparuti temporali sui rilievi alpini, peraltro più probabili sulle aree di confine e per qualche isolato rovescio sui rilievi abruzzesi, specie nella giornata di sabato.

L'elemento degno di nota di questo fine settimana invece sarà sicuramente l'aspetto climatico. L'aria molto calda sospinta dal promontorio anticiclonico sub-tropicale porterà infatti le temperature a toccare valori davvero elevati per la stagione. Già sabato registreremo picchi prossimi ai 33/34°C in città come Bolzano, Ferrara, Bologna e Firenze. Valori comunque diffusamente sopra i 30/31°C anche sul resto del Paese, con qualche punticino in meno solo lungo i litorali.

Domenica i termometri saliranno ulteriormente fino a toccare punte di 35/36°C su alcuni tratti della Val Padana, come a Bologna e Ferrara. Continueremo ad avere tanto sole e caldo anche al Centro-Sud dove le colonnine di mercurio si attesteranno intorno ai 35°C a Firenze, ai 33°C a Roma, ma farà ancora più caldo nelle aree interne della Sardegna dove si potranno localmente raggiungere i 40°C; punte di 37°C, infine, in Puglia e su alcune città della Sicilia (Siracusa e Catania). (iLMeteo)