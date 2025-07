Meteo: weekend di svolta con temporali, aria fresca e crollo delle temperature

Tempo di lettura: ~3 min

In arrivo un impulso atlantico: cambiano le condizioni meteo da Nord a Sud

L'estate bollente fa una pausa. Un’intensa saccatura nord-atlantica in arrivo dalla Francia porterà, già nel weekend, un brusco cambiamento del tempo sull’Italia. L’ingresso di una goccia d’aria fresca in quota attiverà una serie di temporali, accompagnati da un generale calo termico e da venti sostenuti di Maestrale. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni secondo le ultime elaborazioni modellistiche.

Sabato: instabilità diffusa e temperature in calo

Nord Italia

La giornata di sabato inizierà con residui piovaschi sul Nordest, ma in rapido miglioramento. Tuttavia, dal pomeriggio nuovi temporali torneranno a interessare Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con fenomeni localmente intensi. In serata si prevede un generale miglioramento.

Centro Italia

Cielo variabile al mattino, con qualche pioggia tra Lazio e Abruzzo. Nel pomeriggio formazione di temporali, soprattutto sulle zone interne dell’Appennino centrale, in estensione verso la costa adriatica. In alcuni casi potranno verificarsi fenomeni di forte intensità.

Sud Italia

Prevalente variabilità con schiarite ampie. Tuttavia, qualche rovescio sparso potrebbe colpire Campania, Molise e Puglia, occasionalmente anche Basilicata e Calabria. Le temperature caleranno sensibilmente al Centro-Nord, in diminuzione anche al Sud a partire dalle regioni tirreniche. Resiste ancora un po’ di caldo su Calabria, Salento e Sicilia. Venti in rinforzo da Nord-Ovest e mari molto mossi.

Domenica: pausa momentanea prima di nuova instabilità

Nord Italia

Mattinata soleggiata, ma nel pomeriggio torna l’instabilità su Alpi e Prealpi, con temporali in discesa verso le pianure entro sera. Possibilità di fenomeni forti nella notte.

Centro Italia

Tempo stabile e soleggiato con qualche nube in più sui rilievi nel pomeriggio. Verso notte aumentano le probabilità di rovesci tra Toscana e Marche.

Sud Italia

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolato piovasco pomeridiano in Appennino e variabilità sul basso Tirreno. Temperature in lieve aumento al Nord, stazionarie al Centro, in netto calo al Sud. Ancora vento forte di Maestrale e mari molto mossi.

Prossima settimana: ancora fresco e temporali, clima autunnale anticipato

La nuova settimana inizierà all'insegna della prosecuzione del flusso d’aria fresca dal Nord Europa, con una circolazione ciclonica che scivolerà sull’Italia, soprattutto sulle regioni adriatiche e sui Balcani. I modelli evidenziano una fase instabile almeno fino a mercoledì, con temporali frequenti e temperature sotto la media del periodo, specie al Centro-Nord.

Due scenari modellistici molto simili confermano l’arrivo di una “ferita ciclonica” tra il Mare del Nord e il Mediterraneo, responsabile di un’instabilità diffusa e di una ventilazione intensa di tipo ciclonico.

Tendenza a lungo termine

Se da giovedì in poi potrebbe esserci una parziale stabilizzazione, resta elevata la possibilità che il Nord Italia venga ancora interessato da nuovi passaggi instabili. Le regioni del Centro e del Sud potrebbero invece beneficiare di condizioni meteo più stabili, ma è ancora presto per avere certezze: saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti.

