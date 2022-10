Meteo: Weekend e Ponte di Ognissanti, con l'anticiclone di Halloween le previsioni. Da Scipione all'anticiclone di Halloween! Ci attendono un Weekend e un Ponte di Ognissanti con conseguenze davvero pesanti sul nostro Paese.

L'Italia ormai da giorni è avvolta da una calda coperta anticiclonica di matrice sub-sahariana responsabile di aver riportato nel corso di questa settimana una Terza eccezionale Ottobrata (pensate che nella storia non se ne era mai verificata più di una), ovvero un periodo in pieno mese di Ottobre caratterizzato da reiterate condizioni stabilità e soprattutto da un caldo straordinario per la stagione.



Insomma, stiamo vivendo un contesto davvero insolito e se non fosse per qualche foschia o banchi di nebbia sulle pianure settentrionali e per le temperature fresche notturne, sarebbe praticamente da fine Estate, da Nord a Sud.

Ma quello che ci aspetta nei prossimi giorni e nella fattispecie durante il lungo ponte di Halloween e Ognissanti potrebbe essere anche peggio (o meglio, a seconda dei punti di vista).



L'alta pressione africana, proprio a cavallo dei giorni di festa, verrà ulteriormente alimentata dai caldi venti provenienti direttamente dalle terre sahariane, grazie ai quali si ergerà in modo davvero esagerato in direzione persino del Nord Europa! Avremo a che fare con un vero e proprio mostro anticiclonico così vasto da avvvolgere non sono il bacino del Mediterraneo, bensì quasi tutto il Vecchio Continente.

Gioco forza, anche l'Italia subirà l'influenza di questo enorme campo di alta pressione con conseguenze che risulteranno davvero pesanti. Avremo giornate stabili, quasi totalmente soleggiate, ma soprattutto saranno fin troppo calde per la stagione. L'unico elemento che ci ricorderà che siamo a cavallo tra Ottobre e Novembre sarà rappresentato dalle riduzioni della visibilità che nottetempo e al primissimo mattino potranno interessare le pianure del Nord e quelle interne della Toscana. Troppo poco, tuttavia, per distogliere l'attenzione da un clima che di normale avrà ben poco.



Tuttavia, gli effetti peggiori riguarderanno la qualità dell'aria che andrà via via peggiorando a causa dell'aumento dei gas inquinanti stagnanti, specie nelle grandi città. Se poi aggiungiamo la continua assenza di precipitazioni, non ci sarà da stare troppo allegri a livello ambientale (non ce ne vogliano gli amanti del caldo e del solleone).

Vedremo nei prossimi aggiornamenti se ci saranno segnali di un possibile cambiamento. (iLMeteo)



In aggiornamento