Meteo Weekend: forti piogge sabato e domenica al centro-nord rischio nubifragi. L’evoluzione

Nel corso del weekend è atteso l'arrivo di una perturbazione atlantica che provocherà forti piogge al Centro-Nord, con il rischio di veri e propri nubifragi in particolare su una regione. E non è finita qui: tornerà anche la neve, copiosa e abbondante sulle nostre Alpi.

Nonostante il tentativo dell'alta pressione di conquistare nuovamente il bacino del Mediterraneo, a cavallo del prossimo fine settimana le speranze di vivere una parentesi meteo tranquilla e soleggiata saranno deluse in quanto, direttamente dal cuore dell'Atlantico, si avvicinerà una fronte depressionario continuamente alimentato da aria fresca in quota.



Gioco forza, già dalla giornata di sabato 10 assisteremo a un progressivo peggioramento del tempo che coinvolgerà in una fase iniziale quasi esclusivamente il Nordovest con l'arrivo di piogge e pure con qualche nevicata sui rilievi alpini sopra i 1200/1300 metri. Tra il pomeriggio e la serata le nubi e le precipitazioni interesseranno gradualmente anche il resto del Nord e la Toscana, con rovesci che potranno risultare anche forti.



Attenzione, in questo frangente, all'elevato pericolo di nubifragi sulla Liguria.

Sul resto del Centro e al Sud, ci attendiamo un quadro meteorologico più tranquillo, con tempo asciutto, caratterizzato in ogni caso da un moderato aumento della nuvolosità.



Le temperature faranno registrare un deciso aumento nei valori minimi, specie al Centro-Nord dove, viceversa, diminuiranno quelli massimi, proprio a causa dell'incidenza del maltempo.

Domenica 11 l'azione del vortice atlantico manterrà condizioni piovose un po' su tutto il Nord, in particolare sui settori occidentali, con il rischio, specie durante le ore pomeridiane, di locali nubifragi, ancora una volta a carico della Liguria. Piogge inoltre sulla Toscana e via via anche sulle altre regioni del Centro, Lazio, Umbria e Marche in primis.

Continuerà inoltre a cadere la neve sui rilievi alpini, tuttavia a quote non inferiori ai 1400/1500 metri. Da segnalare, inoltre, un deciso rinforzo dei venti da Scirocco che provocheranno un sensibile aumento del moto ondoso, specie sul medio e basso Tirreno e sul versante centrale adriatico.

Nonostante la presenza di nubi a tratti compatte, continuerà invece a godere di una contesto meteo più asciutto un po' tutto il Sud, dove le correnti sciroccali riusciranno anche a mantenere un clima più mite rispetto al resto del Paese.

Sarà questo il preludio ad un inizio della prossima settimana ancora minacciato dal maltempo, soprattutto al Nord. (iLMeteo)

In aggiornamento