Meteo: Weekend fresco e temporali. Ecco le previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Il primo weekend di luglio non sarà del tutto estivo e caldo. Una sfuriata temporalesca, attiva peraltro già da venerdì, attraverserà l'Italia portando anche un clima via via più fresco specie su alcune regioni. Domenica breve tregua con più sole, ma con clima più gradevole e caldo meno opprimente.

Scopriamo subito tutte le novità con le previsioni aggiornante per il fine settimana, cercando di capire dove bisognerà tenere a portata di mano l'ombrello.

Partiamo con la nostra analisi dalla giornata di sabato 4 quando nel corso della mattinata ci aspettiamo delle residue precipitazioni al Nord Est, indicativamente tra Romagna, bassa Lombardia e Veneto orientale (poi il tempo migliorerà velocemente).

Col passare delle ore il peggioramento si estenderà al Centro, con il rischio concreto di forti temporali specie su Lazio (possibile anche su Roma), Marche e Abruzzo.

In serata, i rovesci raggiungeranno poi Molise, Basilicata, zone interne della Campania e Puglia. A causa dei forti contrasti che si verranno a creare tra masse d'aria diverse, (caldo ed umido nei bassi strati e fresco in quota), non è escluso lo sviluppo di imponenti celle temporalesche con la possibilità di grandinate, nubifragi e forti colpi di vento.

Altrove, invece, avremo una prevalenza di tempo stabile e soleggiato.

Il tutto sarà accompagnato da un generale calo delle temperature a causa dell'arrivo di correnti più fresche dai quadranti settentrionali: addio quindi, almeno per il momento, al grande caldo.

Domenica 5 il vortice ciclonico si sposterà verso i Balcani e la Grecia con l'alta pressione subtropicale (africana) che dovrebbe verosimilmente riuscire a riconquistare il terreno perduto sul nostro Paese: ultime piogge e temporali potranno colpire quasi esclusivamente Campania, Calabria e Basilicata.

Da segnalare i forti venti dai quadranti settentrionali che in questo primo weekend del mese di luglio spazzeranno buona parte delle coste italiane.

Con l'inizio della prossima settimana il brutto tempo però potrebbe tornare a farci visita a partire dalle regioni del Nord: un insidioso ciclone si sta avvicinando dall'Atlantico...(iLMeteo)