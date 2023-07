Meteo: Weekend, l’estate ci prova, arriva l’anticiclone africano, i dettagli. Ci attende un weekend interessante sotto il profilo meteo. In primo luogo, a livello termico: l'anticiclone africano sta infatti muovendo il suo baricentro dall'interno del deserto del Sahara verso il bacino del Mediterraneo e un caldo estivo si farà dunque sempre più strada, con le temperature destinate a raggiungere l'apice nel corso di Sabato 6 Maggio.

Ma attenzione, c'è un rovescio della medaglia e sarà rappresentato da violenti temporali che potrebbero verificarsi nel corso della giornata di Domenica 7 Maggio, a causa dell'ingresso di correnti d'aria decisamente più instabili e fresche in discesa dal Nord Europa.

Andiamo con ordine. Il primo weekend di Maggio si aprirà con un Sabato praticamente estivo: come mostra la mappa qui sotto sono attese punte massime fin verso i 25-27°C sulle pianure del Nord e sui settori tirrenici; e fino a 30°C nelle zone interne della Sardegna

Tuttavia, col passare delle ore, l'ingresso di correnti d'aria fresche e instabili in discesa dal Nord Europa favorirà l'innesco dei classici temporali pomeridiani, in particolare sull'arco alpino centro-orientale, tra il Trentino Alto Adige, il Cadore e le montagne del Friuli Venezia Giulia.

Va precisato che fenomeni di questo tipo, pur potendo risultare localmente intensi, non durano in genere molto e dunque non sono destinati a rovinare intere giornate.

Attenzione a Domenica 7 Maggio quando un fronte freddo, pilotato da una vasta area di bassa pressione, localizzata sulle Isole Britanniche, riuscirà a raggiungere parte dell'Italia scatenando verosimilmente forti rovesci temporaleschi, dapprima sull'arco alpino, poi in rapida estensione tra pomeriggio e sera alle pianure del Nord.

La cartina qui sotto mette bene in evidenza le zone maggiormente a rischio precipitazioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

ista la tanta energia potenziale in gioco e i contrasti tra masse d'aria diverse che iniziano a farsi sempre più accentuati, non escludiamo il rischio di locali grandinate.

Qualche temporale potrebbe interessare pure le zone interne del Centro e localmente anche il versante adriatico. Discorso diverso per il resto del Paese, dove l'anticiclone dovrebbe garantire una maggiore stabilità atmosferica a garanzia di un tempo soleggiato e caldo, con temperature in ulteriore leggero aumento. Vista l'origine sub-tropicale delle masse d'aria ci attendiamo valori diffusamente verso i 25°C. (iLMeteo)





