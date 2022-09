Meteo Weekend: ritorna il piromane di Lucifero, poi attacchi temporaleschi. Previsioni

Ci risiamo! Il grande caldo africano è pronto nuovamente ad infuocare il nostro Paese con temperature che torneranno abbondantemente sopra la media del periodo. Ma questa volta la fase bollente sembra avere vita breve.

Dietro a tutto ciò ecco l'ormai famoso Lucifero, un anticiclone di origine africana che già nelle settimane precedenti è stato responsabile dell'ondata di caldo più intesa dell'estate, capace di portare i termometri fino toccare valori davvero esagerati per il nostro standard climatico. Non dobbiamo tuttavia dimenticarci che abbiamo superato da alcuni giorni la metà del mese di Agosto, periodo nel quale la stagione estiva comincia solitamente a dare i primi segnali di invecchiamento. Ed infatti, nonostante nel weekend sia previsto l'arrivo di una nuova parentesi molto calda, essa non durerà a lungo e soprattutto non avrà l'energia sufficiente per riportare i termometri a toccare valori così elevati come nella precedente.

Occhi puntati dunque a sabato e domenica, due giornate davvero molto calde per tutti in particolare per le regioni del Centro-Nord dove la colonnina di mercurio punterà dritto verso valori prossimi anche ai 35-36°C come in Emilia, in Toscana e su alcuni tratti interni dell'Umbria e del Lazio. Qualche grado in meno invece si registrerà sul resto del Paese specialmente sul Mezzogiorno.

Tra il pomeriggio e la sera di domenica, l'arrivo di alcuni temporali sulle regioni alpine e prealpine faranno da messaggeri all'arrivo di un cambiamento sul fronte meteo-climatico atteso nel corso della prossima settimana. Da lunedì infatti, i capricci del meteo, costringeranno i termometri a calare verso valori più consoni alla stagione con punte che scenderanno anche sotto i 30°C su molte aree del Nord. Caleranno le temperature un po' anche al Centro mentre continuerà a fare un po' caldino al Sud.

Un più deciso e generalizzato ritorno a temperature consone al periodo si avrà poi nei giorni successivi quando venti più freschi dai quadranti nord-orientali ci regaleranno un clima decisamente gradevole su tutto il Paese a testimonianza di un evidente ritiro dell'anticiclone africano verso le sue terre di origine.



Previsioni prossima settimana



La stagione avanza e col passare dei giorni inizia a mostrare i primi segnali d'invecchiamento. Ne solo la testimonianza la maggior instabilità atmosferica e soprattutto il ritorno ad un contesto climatico sicuramente meno bollente rispetto ai giorni scorsi. Nonostante l'ormai noto anticiclone Lucifero riuscirà a riportare sole e un po' di calura per gran parte del weekend, con l'inizio della prossima settimana le cose andranno cambiando. Lucifero infatti sarà nuovamente minacciato dal flusso più fresco ed instabile in arrivo del vicino Atlantico già intento nel compiere le sue prime ed importanti manovre in vista dell'ormai prossima stagione autunnale.

Cerchiamo allora di capire a grandi linee come evolverà il quadro meteorologico nel corso della prossima settimana e quale sarà il possibile destino della stagione estiva.

La settimana si aprirà all'insegna del tempo molto incerto per il Nord e per gran parte del Centro dove già dal mattino di lunedì 23 rovesci e qualche temporale colpiranno molte aree del Nordest. Col passare delle ore l'instabilità atmosferica muoverà il suo baricentro verso le regioni del Centro colpendo in particolare la fascia interna e adriatica e dunque regioni come l'Umbria e le Marche.



Da segnalare che i temporali potranno assumere carattere di forte intensità accompagnati dunque da forti raffiche di vento e dal tanto temuto fenomeno della grandine.

Sul resto del Paese invece, nonostante qualche nube di passaggio, il tempo continuerà ad assumere caratteristiche votate alla calda stabilità atmosferica. A proposito di caldo, ecco che sarà in graduale attenuazione invece al Nord e sulle regioni del Centro interessate dai capricci del meteo.

Questo quadro meteorologico caratterizzerà pure i giorni successivi quando tra martedì 24 e fino a giovedì 26 il tempo continuerà a proporci molte note d'incertezza e ancora una volta soprattutto al Nord e lungo il comparto adriatico del Centro il tutto in un contesto climatico via via sempre meno caldo a tratti anche relativamente fresco al Nord specie al mattino. Solo sul finire della settimana sembra ritornare una moderata stabilità atmosferica, ma sempre in un contorno climatico molto gradevole per tutti.

Sarà dunque giunto il momento di dire addio all'estate? Non proprio! Diciamo che potremo forse dire addio al volto più caldo della stagione estiva in quanto le temperature torneranno all'interno della media climatologica ed il gran caldo non sembrerebbe in grado di riprendere a minacciare il nostro Paese. In quanto al tempo, come spesso avvenuto negli anni precedenti, avrà sicuramente modo di rimettersi al bello anche se a tutt'oggi non abbiamo ancora garanzie per confermare tale tendenza. Ci aggiorneremo dunque. (iLMeteo)



In aggiornamento