Meteo Weekend: sabato da piena estate, ma domenica tornano temporali e grandine – le previsioni

Un fine settimana spaccato in due: sabato caldo anomalo e sole su tutta Italia, domenica arriva il maltempo con temporali e crollo termico al Nord e sulle regioni tirreniche.

L’anticiclone africano regala sole e caldo intenso, ma già da domenica 5 maggio il tempo cambia volto con piogge e fenomeni violenti su molte regioni italiane.

A cura del meteorologo Marco Rinaldi

Il primo fine settimana di maggio sarà segnato da un netto contrasto tra sabato e domenica.

Se da un lato sabato si preannuncia all’insegna del caldo anomalo e del sole pieno su tutta Italia, già da domenica si attende un peggioramento del tempo, con il ritorno di temporali anche intensi e locali grandinate, in particolare al Nord e lungo le regioni tirreniche.

Sabato 4 maggio: clima estivo e temperature record

La giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e cieli sereni su tutto il territorio nazionale. La causa è la presenza di un robusto anticiclone subtropicale che sta risalendo dal Nord Africa e che porterà un deciso aumento delle temperature.

Le massime si porteranno su valori eccezionalmente elevati per il periodo. Si prevedono punte di 28-30 gradi in Pianura Padana, al Centro e in Puglia, con valori che potrebbero raggiungere i 33 o 34 gradi nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna. Una situazione che ricorda da vicino il clima estivo, nonostante il calendario segni ancora i primi giorni di maggio.

Domenica 5 maggio: il tempo cambia, tornano piogge e grandine

Domenica segnerà l’inizio di una fase meteorologica più dinamica.

L’alta pressione comincerà a cedere sotto la spinta di correnti instabili in arrivo dal Nord Europa, che favoriranno la formazione di rovesci e temporali.

Le prime precipitazioni interesseranno l’arco alpino e alcune aree interne della Sardegna.

Dal pomeriggio-sera, i fenomeni si estenderanno rapidamente alle pianure del Nord, in particolare su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In queste aree si prevedono rovesci intensi, accompagnati localmente da grandinate e raffiche di vento.

Anche le regioni tirreniche, come Liguria, Toscana e Lazio, saranno coinvolte da un peggioramento, con piogge sparse e clima più fresco.

La prossima settimana: ritorno alla primavera

Il passaggio instabile di domenica aprirà la strada a un peggioramento più marcato all’inizio della nuova settimana.

Le proiezioni indicano un ritorno a condizioni più tipiche della primavera, con piogge diffuse, instabilità frequente e un generale calo delle temperature.

Conclusioni

Sabato sarà l’occasione ideale per godersi una giornata all’aperto, ma attenzione a domenica, quando le condizioni meteo cambieranno rapidamente. Chi ha in programma spostamenti o attività all’esterno dovrà tenere conto del peggioramento previsto, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche.

In aggiornamento