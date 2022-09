Meteo: Weekend sapore estivo, ma poi forte perturbazione con eventi estremi. Leggi i dettagli

L'imminente weekend sarà all'insegna del sole e avrà pure un sapore prettamente estivo, anche se questo sussulto dell'anticiclone è destinato a durare davvero poco.

Alla base di questo scenario c'è un movimento verso levante della reiterata circolazione ciclonica che ormai da settimane soggiorna sui settori settentrionali del nostro continente e che marginalmente influenza il meteo anche sul nostro Paese, specie al Nord, dove una moderata instabilità continua a dispensare a più riprese improvvisi rovesci e locali temporali.

Sarà proprio una minore inavdenza da parte del vortice ciclonico a lasciar maggior spazio nel fine settimana all'alta pressione nord africana, pronta così ad estendere la sua calda e stabile influenza praticamente a tutto il Paese.

Ma andiamo con ordine.

Già nella giornata di sabato l'anticiclone inizierà a fare la voce grossa regalandoci un quadro meteorologico piuttosto soleggiato, con temperature in progressivo aumento. Le uniche eccezioni saranno rappresentate da alcuni tratti del Nord, come la Lombardia, l'Emilia Romagna e dal versante centrale adriatico, dove un improvviso rinforzo dei venti più freschi dai quadranti nord-orientali e una maggior presenza di nubi, ostacoleranno la crescita dei termometri.

Sarà questo il preludio alla classica domenica quasi da spiaggia, perfetta per una bella gita fuori porta o comunque adatta a trascorrere piacevolmente parecchie ore all'aria aperta. Il sole sarà protagonista su molte regioni e ad accompagnare questo momento di buona stabilità atmosferica avremo anche un quadro termico dagli scenari quasi estivi (raggiungeremo i 26/27°C in Toscana, in Puglia e in Calabria, solo per fare qualche esempio).

Non dimentichiamoci tuttavia che l'emergenza pandemia non è ancora del tutto scongiurata, dunque cerchiamo di rispettare sempre le norme anti COVID.

Siamo dunque arrivati alla tanto attesa e duratura fase di tempo stabile e caldo per il nostro Paese? La risposta è NO e ce ne accorgeremo già dalle prime nubi che inizieranno a coprire i cieli dell'estremo nordovest soprattutto nella seconda parte della domenica o quanto meno in serata. Dal vicino Atlantico infatti si avvicinerà un nuovo vortice ciclonico pronto a riportare il maltempo già all'inizio della prossima settimana, ad iniziare proprio dalle nostre regioni nord-occidentali.

Previsioni prossima settimana

Il sussulto anticiclonico atteso nel prossimo fine settimana NON durerà e, anzi, dovremo molto presto fare i conti con una forte ondata di maltempo. La conferma arriva dagli ultimi aggiornamenti della nostra APP ufficiale che vedono, già da lunedì 10 maggio, l'arrivo di una perturbazione in grado di scatenare anche eventi meteo anche piuttosto intensi come violenti temporali e grandinate, se non estremi, come locali trombe d'aria.

Facciamo il punto della situazione per capire meglio quali saranno le zone più a rischio, tracciando poi una tendenza per tutta la prossima settimana.

Se il weekend che ci attende vedrà un temporaneo cambio di rotta, grazie a un'effimera avanzata dell'anticiclone africano, allargando il nostro sguardo allo scenario europeo risulta subito evidente che si tratterà solamente di un fuoco di paglia. La causa va ricercata nella particolare configurazione barica che si verrà a creare: sull'Europa centro-settentrionale permane infatti una vasta area di bassa pressione, una sorta di autostrada per le correnti fredde e instabili in discesa dal Polo Nord che alimentano e sospingono poderosi vortici ciclonici. Uno di questi punterà dritto verso l'Italia già a partire dall'inizio della prossima settimana, provocando i primi temporali al Nordovest già nel corso di lunedì 10.

In seguito entrerà nel vivo un'ondata di maltempo al Centro-Nord, anche piuttosto severa per via dei notevoli contrasti fra l'aria calda africana (preesistente nei bassi strati) e quella molto più fresca di origine nord Atlantica.

Il rischio più che concreto è quello di avere a che fare con eventi meteo estremi come nubifragi, temporali, grandinate e trombe d'aria, specie tra martedì 11 e mercoledì 12. Secondo i dati attuali le regioni più a rischio saranno Lombardia, Veneto e Toscana dove sono attese cumulate di pioggia fino a 100 mm in poche ore.



Successivamente il ciclone dovrebbe proseguire la sua corsa verso la Penisola Balcanica, liberando, almeno temporaneamente, il Nord e il Centro dalle piogge, mentre il Sud sembra essere abbastanza ai margini rispetto a questo peggioramento e molto probabilmente solo la Campania sarà interessata da qualche precipitazione. (iLMeteo)

In aggiornamento