Meteo: Weekend, tra venti freschi e rischio pioggia. Ecco tutti i dettagli

Nonostante la pressione sull'Italia sia in fase di aumento, una circolazione ciclonica dal Nord Africa viaggia lentamente verso la Grecia influenzando marginalmente il meteo in particolare su 3 regioni d'Italia. Nel contempo venti freschi accarezzeranno il resto d'Italia senza tuttavia creare particolari problemi sul fronte meteo. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nel corso del Weekend e quali saranno dunque le regioni dove potrà piovere tra Sabato e Domenica.

Dopo un venerdì già disturbato su Sardegna, Sicilia e parte della Calabria, anche il primo step del fine settimana vedrà una situazione d'incertezza. Il sabato si aprirà intanto all'insegna del sole su tutto il Centro-Nord dove le uniche note di rilievo saranno costituite dalle temperature minime ancora piuttosto rigide.

Una maggior nuvolosità invece, la troveremo ancora sulla Sicilia e su parte del Sud soprattutto sull'area ionica. Nel corso della giornata si manterrà elevato il rischio di qualche debole e locale pioggia segnatamente sull'area più orientale siciliana, sui comparti interni calabresi e nel sud della Puglia. Si tratterà comunque di fenomeni davvero poco importanti.

Anche la domenica non farà registrare forti scossoni sul fronte meteorologico. Un tiepido e generoso soleggiamento avvolgerà il Centro-Nord nonostante continuerà a fare un po' freddino la notte e nella primissima parte del mattino e non solo a causa dei cieli sereni ma anche per colpa della persistenza dei venti freschi dai quadranti settentrionali. Aumenteranno però le temperature massime con valori che torneranno tipicamente primaverili ovunque.

Il Sud farà ancora i conti con la circolazione ciclonica in viaggio verso la Grecia e capace di disturbare il tempo soprattutto sull'area ionica con qualche possibile debole pioggia più probabile sulla Calabria. Più sole su Sicilia, Campania e nord della Puglia. Notizia segnalata da (iLMeteo)