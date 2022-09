Meteo: Weekend, vortice localmente temporalesco sulle regioni meridionali, specie la Puglia, Basilicata e Calabria.

Il secondo weekend di ottobre verrà minacciato da un freddo vortice ciclonico che dispenserà altro maltempo su molti angoli del nostro Paese. In tutto questo, tuttavia, dall'ultimo aggiornamento è emersa anche un'importante novità, un pochino più positiva! Tra sabato 9 e domenica 10, infatti, non dovremo solo fare i conti solo con il primo vero freddo autunnale, con la pioggia e con i temporali, ma anche con un provvidenziale aumento della pressione che garantirà, quanto meno su alcuni settori del Paese, condizioni di tempo più stabile e asciutto.



Iniziamo la nostra analisi sul fine settimana, come sempre, dal sabato: sarà una giornata caratterizzata da un contesto meteorologico assai capriccioso per il Sud e per alcuni angoli del comparto centrale adriatico. Le precipitazioni più diffuse e localmente temporalesche colpiranno soprattutto le regioni meridionali, specie la Puglia, la Basilicata la Calabria e i settori più settentrionale della Sicilia. Sul versante adriatico, invece, i fenomeni saranno meno importanti, più discontinui e interesseranno essenzialmente le coste marchigiane, abruzzesi e solo localmente le aree più interne, con qualche possibile spruzzata di neve sulle rispettive cime più alte della dorsale appenninica.



Altrove il tempo si manterrà più stabile e asciutto, soprattutto sul Nordest e sul comparto centrale tirrenico. Faranno eccezione le regioni di Nordovest e il sud della Sardegna dove una maggiore presenza di nubi potrebbe anche provocare qualche isolato piovasco.



Attenzione alle temperature: a causa di una reiterata ventilazione fredda dai quadranti nord-orientali si manterranno quasi ovunque sotto media con freddo più intenso di notte e al primo mattino su molte zone del Nord e nelle vallate più interne del Centro.

Arriviamo così alla domenica.



Se il tempo fosse controllato da una tastiera di un computer si potrebbe tranquillamente adottare il metodo del classico "copia e incolla" in quanto lo scenario meteorologico del giorno di festa sarà praticamente il medesimo del sabato visto che entrerà in gioco un secondo vortice ciclonico, ma questa volta in avvicinamento dai vicini Balcani e diretto verso il medio e basso Adriatico. Ancora cieli grigi dunque e clima prettamente autunnale su molte zone del Sud e su alcuni tratti dell'area centrale adriatica. L'ombrello sarà consigliabile soprattutto su Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia: saranno infatti queste le regioni dove il rischio di pioggia risulterà più elevato.



Ci sarà poi l'altra Italia, quella del Nord, del versante tirrenico del Centro e della Sardegna: qui, nonostante un contesto termico tipicamente autunnale, con freddo specialmente la notte e al primo mattino, un timido ma efficace avvicinamento dell'anticiclone delle Azzorre regalerà una giornata decisamente più stabile e ben soleggiata. (iLMEteo)

In aggiornamento