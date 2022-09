Metzeler, non solo pneumatici: nuovi eventi per gli appassionati

Per i biker è sinonimo di performance e affidabilità, probabilmente “il” brand di gomme per eccellenza, ma Metzeler intende ripartire anche con gli eventi in pista dedicati a chi vuole vivere un’esperienza ultra sportiva.

Metzeler riparte con gli eventi in pista in Italia

È stato infatti ufficializzato il programma dei Metzeler Day 2021, con l’inaugurazione a fine maggio con la tappa presso l’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, a cui faranno seguito altri due appuntamenti sul circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (PV) e all’autodromo internazionale di Mugello, durante i quali i centauri possono non solo sprintare in pista, ma anche ricevere consigli da esperti sul migliore assetto delle moto.

Per accedere a questo evento, aperto a motociclisti di tutto il mondo, c’è un requisito di base piuttosto ovvio: in pista possono entrare solo moto equipaggiate con pneumatici delle famiglie di prodotto Metzeler Racetec e Sportec.

Quali pneumatici Metzeler possono essere in pista

Va più in dettaglio il comunicato aziendale del brand tedesco, che specifica che, tra le altre, sono ammessele gomme Sportec M7 RE e Sportec M9 RR della gamma sportiva stradale, Racetec Slick e Racetec RR del portfolio racing, e infine il più recente prodotto sviluppato dagli ingegneri appositamente per l’utilizzo in pista durante i track day, ovvero il Racetec TD Slick. Tutti modelli arcinoti e molto apprezzati dai biker, che possono acquistarli anche online su Euroimport Pneumatici, e-Commerce di pneumatici per moto affidabile e conveniente.

Nello specifico, lo pneumatico Racetec TD Slick è uno slick per la pista di utilizzo facile e immediato, che può essere usato anche senza termocoperte, e che non richiede alcun particolare set-up della moto per poter essere sfruttato al meglio. Tra le sue caratteristiche salienti si citano la prestazione di punta, la costanza di rendimento anche dopo più sessioni, la versatilità su diversi asfalti e temperature operative, l’elevata resistenza all’abrasione e la possibilità di invertire il senso di rotazione del posteriore tra una sessione e l’altra, qualora la configurazione del circuito consumasse gli pneumatici prevalentemente da un solo lato.

Questo modello è stato progettato per i motociclisti che desiderano il vantaggio di un prodotto slick, ma senza la necessità di attrezzature racing aggiuntive (cavalletti, le citate termocoperte, generatori di corrente e così via) o di un set-up raffinato di moto e sospensioni, come di solito invece è necessario per una gomma slick racing.

Il programma dei Metzeler Day 2021

Chi volesse cavalcare la propria moto sportiva equipaggiata con gomme griffate dal brand dell’elefantino blu, quindi, può far riferimento al nuovo sito appositamente ideato per i Metzeler Day 2021 (www.mototrackdays.metzeler.com), che permette agli appassionati di procedere in pochi passi alla registrazione e all’acquisto di una fantastica esperienza in pista.

Attualmente disponibile in lingua italiana e inglese, il sito è esclusivamente dedicato agli eventi e alle esperienze che il brand tedesco mette a disposizione dei motociclisti di tutto il mondo ed è “sviluppato da motociclisti per motociclisti”, tenendo a mente le esigenze degli appassionati delle giornate in pista.

Ogni evento Metzeler Day include quattro sessioni in pista da venti minuti, con i partecipanti suddivisi in tre gruppi in base ai livelli di esperienza di ciascun pilota. Ingegneri di pista Metzeler e ospiti speciali saranno a disposizione durante la giornata per dare preziosi consigli sull'assetto della moto e sul corretto utilizzo dei pneumatici.