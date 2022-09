MI CHIAMO VIRUS... CORONA VIRUS (Vernacolo Catanzarese)

CATANZARO, 27 APR - Si... u problema sugnu eu... pensava l'atra sira a vucia ata... e chiddha signora... ccu u camicha iancu cchi mi guardava e cchi mi sentiu... mi dezza puru ragiuna!!!

A vidia cchi parrava ccu athri amici soi... vestuti tutti i stessi ccu i vestiteddhi chi c'arrivavanu sutta u dinocchiu e ccu a crucia russa allu pettu... nu maccatura allu mussu... e nu paru e guanti alli mani... cchi para ca s'avianu e guardara omma pigghiavanu nin'feziona e n'cunu amicu meu!!! Siiiii pecchi eu... aiu nu saccu de amici mbalusi e fetusi... cchiu e mia forsa!!! Poi sugnu eu... cchi aiu a nominata e picculu e malacupatu!!!

A nu certu puntu... n'tisavi l'oricchi ca i sentia cchi parravanu e mia e chiddhu cchi paria u capu gridava... "dammi tempu ca ti perciu... prima o poi t'haiu e cupara!!!"

N'te chiddhu minutu capiscetti ca a curpa... e tutti sti autocertificazioni... esta a mia!!!

Mo capisciu pecchi n'te s'ultimu misa passiandu subba u corsu Mazzini on c'era nuddhu!!! Mancu n'anima viva... vabbò... non è ca a natala era diversu... ma eu da signor virus... quala sugnu... avia penzatu subbitu a na crisi economica accussi forta... cchi tutti i negozi avianu chiusu ppe fallimentu.

Però on mi spiegava comu mai sulu i tabbacchini stacianu sempra aperti... possibila ca i genti o nu sannu ca si pò morira ppe sta sigaretta sempra allu mussu!!! O nu sannu ca ci sunnu chiddhi cancreni e l'amici mei cchi l'aspettanu allu varcu!!! E cchi voi ma ti dicu... eu sugnu novu do postu e non mi canuscia nuddhu... ancora ppe pocu però. L'amici mei invecia hannu na vrancata d'anni d'esperienza... e sannu comu ma si regulanu quandu cci saddanu encoddhu ad ancunu!!!

All'iniziu fu sciala populu!!!

Comu m'azava a matina e n'cuminciava ma mi fazzu dui passi subba u lungomara... n'te n'cunu negoziu... allu mercatinu... on facia attempu ma truzzu i genti... magari ccu n'abbrazzu... na stritta e manu... nu vasu... ca subbitu partoria na motocarrata e gemelli... e mi trovava in cielo... in terra... in ogni luogo... ccu tuttu u rispettu ppe u patraternu!!!

Accussi facendu on sacciu si ebbi u piacira o u dispiacira... ma canusciu tutti i famigghji... e l'amici... e chiddhi genti cchi avia salutatu!!!

On vi dicu!!! Na murriana e perzuni!!! Ma iddhi on si n'da curavanu!!! Eppuru l'avianu dittu ca a bandana s'avia e mintira allu mussu e non alla capu!!! E dopu cchi iddhi eranu turduni!!! Afforza ca m'avianu e presentara a zita... a soru da zita... mammisa u patra a ziana u niputa u previta l'amanta u frata a soru u dottora l'amicu u mpermera... e ccu cchiu n'dava... cchiu n'da minta!!! Ecchideeee... on finiru cchiu!!!

Avia diventatu stancanta... ppemma vaiu girandu comu nu pacciu e ma canusciu tutti si genti!!! U fattu esta ca poi venia a sapira ca dopu n'cunu jornu cchi m'avia vasatu sti cristiani... chissi... o non potianu nescira da casa o stacianu mala o s'avianu ricoveratu allu spitala!!! M'avia venutu u dubbiu e m'avia convinciutu ca eu portava jella!!!

N'te nu secondu momentu i cosi cangiaru!!!

E de na parta fu megghiu accussi... ca a nu certu puntu... quandu nescia a matina o a sira... mo vai videndu!!! In giru on c'era nudu mancu si u sparavi... si vabbò... forza si n'cuntrava n'cunu... magari chissu volia cchiu ma esta sparatu ca ppemma canuscia a mia!!!

Però ma vitti brutta... stacia jendu in depressiona!!!

Essì!!!

Volera ma viju a ttia... cchi ogni vota cchi ti presenti ad an'cunu e cci dici ca ti chiami virus... corona virus ppe l'amici... e u vidi fuijra... cchi n'terra dassa a sthrisciata da soletta de scarpi... on ti vena u penzeru ca... o ti scangiaru ppe u signor equitalia o ppe u diavulu!!!

Volera propriu ma sacciu si n'to cerbeddhu hai curtagghja? Ma quandu ti soffi u nasu o ti pulizzi l'oricchi... chi ti nescia segatura? Ma u vai videndu ca sugnu ricercatu!!! Ma talmenta ricercatu cchi Totò Riina a cunfrunta... paria nu chirichettu da chiesa do Carminu!!! Ma u sai comu mi pozzu sentira videndu ca ogni vota... e dicu ogni vota ogni vota ogni vota... cchi appiccichi a televisiona... parranu sempra e sulu e tia cu tantu e fotografia!!! Cchi poi pigghiavi puru mala ca avia e capiddhi tisi e non fici attempu ma mi dugnu na pettinata!!!

Volera propriu ma ti viju... si riusceri ma pigghi sonnu a notta... cchi mancu nu catu e camumiddha bastera ma ti calmi na nticchia... sapendu... ca tutti ti scanzanu e nessunu vo ma s'accucchia a ttia e ca non riesci ma ti fai cchiu n'amicu... pecchì si spagnanu ma stannu ppe quindici jiorni chiusi alla casa ccu i mugghieri o i mariti loru!!!

Chissu esta nu pisu cchi mi portu arretu ppe tutta a vita!!! Chissu l'aiu subba a cuscienza!!!

U sacciu ca u problema grossu e seriu e tuttu stu periodu fu propriu chissu... e ca tanti mugghieri l'hannu ccu mia... pecchi epparu ma si fannu a scorta e pinnuli ppe u dolura da capu!!! Puru si m'ava arrivatu all'oricchi... ca certi malilingui vannu dicendu ca datu ca mi trovu megghiu a parrara ccu i perzuni anziani... poi chissi docu... hannu statu mala mala mala!!! On vogghiu ma cci criu... ma si mancu li cani na cosa e chissi fussera vera... mi venera l'impetu ma scumparera subba a faccia da terra!!!

Cu fu!!!

Fatti vidira si ti fidi!!!

Cu esta cchi dissa... fussera puru ura!!!

Salvatore Procopio