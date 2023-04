Migranti: 230 portati da Guardia costiera a Crotone. Erano stati intercettati mentre viaggiavano su peschereccio

CROTONE, 14 APR - Sono arrivati la scorsa notte a Crotone 230 migranti, condotti in porto a bordo di un'unità della Guardia costiera che li aveva soccorsi al largo mentre viaggiavano a bordo di un peschereccio.

Altri duecento migranti, che si trovavano sulla stessa imbarcazione, erano stati portati ieri, sempre dalla Guardia costiera, a Roccella Ionica.

Il gruppo di migranti portato a Crotone è composto da 140 egiziani, tra cui 40 minori non accompagnati; 80 siriani e dieci tra pachistani e del Bangladesh.

Le operazioni di sbarco, coordinate dalla Prefettura di Crotone, sono state gestite dal personale dell'Ufficio immigrazione e della Polizia scientifica della Questura. In porto, per verificare le condizioni di salute dei migranti, ha lavorato anche un gruppo di medici dell'Azienda sanitaria provinciale. Le persone sbarcate, una volta completate le operazioni in porto, sono state trasferite dalla Croce rossa nel centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. (Ansa).