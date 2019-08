Migranti: applausi e urla sulla Alan Kurdi a notizia sbarco

ROMA, 4 AGOSTO - Applausi, urla di gioia e abbracci con i volontari di Sea Eye. Così i 40 migranti a bordo della Alan Kurdi hanno accolto l'annuncio della capo missione Barbara Heldì che in mattinata sbarcheranno a Malta. "Volevo dirvi - ha detto Held in un video che la ong tedesca ha postato su Twitter - che presto sbarcherete a Malta e andrete in diversi paesi europei". Da parte di Sea Eye, che ha ringraziato il governo maltese, arriva invece un nuovo attacco all'Italia dopo il divieto di ingresso nelle acque territoriali. "L'Italia ha completamente abbandonato le sue responsabilità umanitarie - dice il portavoce Gorden Isler in un tweet - Il comportamento di Malta è stato conforme alle leggi internazionali, quello dell'Italia un disastro".

Fonte immagine (Il Fatto Quotidiano)