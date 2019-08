Migranti: Malta nega rifornimenti a Ocean Viking. La nuova nave di Sos Mediterranee

ROMA, 8 AGOSTO - Le autorità maltesi si sarebbero rifiutate di rifornire di carburante la Ocean Viking, la nuova nave di salvataggio di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, nonostante fossero stati presi precisi accordi in questo senso. A denunciarlo un portavoce di Sos Mediterranee all'agenzia tedesca Dpa. L'intesa era stata confermata da un intermediario - ha detto la fonte - ma poi le autorità marittime maltesi avrebbero informato via radio che non vi era alcuna autorizzazione.



La Ocean Viking non ha migranti a bordo: era partita il 5 agosto da Marsiglia ed è diretta all'area di ricerca e soccorso davanti alla Libia. L'arrivo nella zona Sar era previsto per domani. Ora si sta cercando un'altra soluzione per il rifornimento di carburante. Questa è la prima missione della nuova nave delle due ong Sos Mediterranée e Medici senza frontiere, che fino all'anno scorso viaggiavano nel Mediterraneo con la nave Acquario.