Migranti, oggi decreto Di Maio-Bonafede: stretta su rimpatri

ROMA, 4 OTTOBRE - Stamattina i ministri Di Maio e Bonafede presentano il decreto ministeriale sui migranti: prevista una stretta sui rimpatri, da decidere non più entro 2 anni ma in 4 mesi e allargando la lista dei paesi sicuri. "Il messaggio è che è inutile venire senza i requisiti per la domanda di asilo perché vi mandiamo indietro", afferma il leader M5s.