Migranti: Salvini, avanti con sgomberi in tutta Italia. Ministro su ex Moi, oggi splendida giornata

ROMA, 30 LUGLIO - "Avanti con gli sgomberi e il ritorno alla legalità in tutta Italia, dopo anni di attese e silenzio". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando l'ultima fase dello sgombero dell'ex Moi. "Oggi è una splendida giornata per Torino - aggiunge il titolare del Viminale - il ringraziamento alle forze dell'ordine e alla questura in particolare, alla prefettura, al Comune ed ai privati che hanno collaborato è doveroso"

