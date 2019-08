Migranti: stop Eleonore, Salvini esulta per firma Ministri M5S. Naufragio al largo della Libia

ROMA 28 AGOSTO - Salvini esulta per la firma dei ministri m5s Trenta e Toninelli al divieto d'ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la nave Eleonore della ong tedesca Lifeline che ieri ha salvato 101 profughi al largo della Libia e sottolinea "la ritrovata compattezza del governo". Intanto l'Oim teme almeno 40 migranti morti in un nuovo naufragio davanti alla Libia, in cui 90