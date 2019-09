Migranti: Zingaretti, la Ocean Viking deve sbarcare senza se e senza ma

ROMA, 11 SETTEMBRE - "Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma": così il segretario Pd Nicola Zingaretti su La7 sull'ultimo caso di migranti soccorsi da una nave di ong, la Ocean Viking, che chiede all'Italia un porto sicuro dove sbarcare. Il segretario del Pd plaude alla nuova alleanza, esclude ogni ipotesi di patrimoniale e su Autostrade promette una soluzione "non ideologica". Spera che Renzi "remi nella stessa direzione". Matteo Richetti annuncia intanto di voler dar seguito alla sua astensione sulla fiducia al Senato. Oggi il probabile annuncio di abbandono del Pd per il gruppo Misto: "Insieme a Carlo Calenda e tanti amici, con umiltà, scriveremo una bella pagina".