Milan e Juventus vincono. Rossoneri primi e prossimi avversari dei bianconeri

BENEVENTO, 3 GENNAIO 2020- Il Milan esce vittorioso dal Ciro Vigorito, lo fa dopo un match difficile, grazie ai gol di Kessie e Leao. I rossoneri portano a casa i tre punti anche in inferiorità numerica, senza Ibra e senza Theo Hernandez, al cospetto di un Benevento, quello di Inzaghi, mai indomito. Note liete per Pioli il recupero di Kjaer e la ritrovata vena realizzativa del giovane Rafael Leao, autore di una straordinaria perla che é valsa il 2-0. Un gol bellissimo, forse il piú bello dopo quello segnato da Zaccagni a La Spezia. Il Milan nel prossimo turno sfiderà la Juventus di Pirlo, che oggi ha vinto battendo 4-1 l'Udinese di Gotti.



La squadra di Torino dopo essere andata sotto a causa di un gol di De Paul, per 40 secondi ha pensato di finire come con la Fiorentina. Ci ha pensato però il Var a ristabilire la parità, fischiando un fallo di mano a De Paul. L'Udinese ha protestato, ma il replay sembra dar ragione al direttore di gara.

Dopo pochi minuti é arrivato il vantaggio targato Cristiano Ronaldo. Gran destro del portoghese e Musso battuto. Nella ripresa sono poi arrivati i gol di Chiesa e ancora Ronaldo, che per la quindicesima stagione consecutiva ha raggiunto quota 20 gol. L'Udinese senza mai mollare ha colpito due legni e poi trovato il gol della bandiera nel finale con Zeegelar.



Nei minuti di recupero anche Dybala ha trovato la rete, di destro e in contropiede, grazie alle praterie lasciate dalla squadra di Gotti. Pirlo torna alla vittoria, mercoledi dovrà vedersela con il Milan, una squadra che nelle ultime uscite ha sempre segnato almeno 2 reti. Pioli spera di recuperare Saelemakers e Ibra, il quale si sta allenando, e che prima di andare a cantare a San Remo, vorrebbe suonarle alla Juventus. Da valutare le sue condizioni fisiche.