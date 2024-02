Europa League: Milan-Renes 3-0, i rossoneri ipotecano il passaggio del turno

Milan: una prestazione da maestri per avvicinarsi agli ottavi

MILANO. - Una serata a San Siro che rimarrà impressa negli annali del Milan, che con un calcio maestoso ha messo in scena una prestazione da manuale nel Playoff di Europa League, incantando il pubblico con un trionfante 3-0 contro il Rennes. L'andata del Playoff si è trasformata in un esibizione di forza e talento, con i rossoneri che hanno saputo dominare il campo con classe e determinazione.

Lo spettacolo è iniziato con la doppietta di un ispiratissimo Loftus-Cheek, che ha fatto vibrare i tifosi non solo per le reti ma anche per la qualità del gioco espresso. Ma non è stato l'unico a brillare sotto le luci di San Siro: Rafa Leão, con il suo gol, ha messo il sigillo su una serata che ha visto i Diavoli rossi esprimere il meglio del loro repertorio calcistico.

La difesa, imperforabile e attenta, ha mantenuto la porta inviolata, proseguendo la striscia di sicurezza difensiva già evidenziata nella precedente sfida con il Napoli. La partita ha anche segnato il ritorno in campo di Thiaw, un'ulteriore nota positiva in una partita che ne ha raccolte molte.

Questo risultato non è solo una vittoria, ma un messaggio chiaro agli avversari: il Milan è qui per conquistare e non si fermerà fino a raggiungere l'obiettivo. E ora, con il ritorno al quotidiano del campionato in vista della partita contro il Monza, i rossoneri sono chiamati a dimostrare continuità e determinazione, per poi tornare a calarsi nel ruolo di protagonisti europei nel ritorno contro il Rennes.

La strada verso gli Ottavi di finale è ancora lunga, ma la prima tappa è stata superata con un'autorità che fa ben sperare. Il ritorno al Roazhon Park sarà decisivo, e il Milan sa che non può permettersi distrazioni. Il messaggio è chiaro: c'è ancora da combattere, ma i rossoneri sono pronti a lottare per ogni pallone, per ogni tifoso, per la storia di un club che non si accontenta di partecipare, ma punta sempre a vincere.

LA CRONACA

Fin dal principio il Milan prende il comando delle operazioni. Dopo una fase di semplice possesso, al 7' arriva già la prima grande occasione: lancio di Kjær per Leão il quale stoppa col petto e calcia, deviazione di Omari e palla che spizza la traversa. Nuove opportunità nell'immediato: all'8' tiro alto di Reijnders al volo, al 10' tocco maldestro di Musah sottoporta servito dalla giocata di Loftus-Cheek. La scelta di pressare in avanti non impedisce al Rennes, rapido e di buon palleggio, di avere spazi offensivi. Così al 24' Bourigeaud può armare il destro dal limite andando molto vicino al palo. Messo da parte il brivido, al 32' troviamo il vantaggio: cross morbido di Florenzi per la bella girata di testa di Loftus-Cheek all'angolino basso. Seguono un paio di ripartenze: al 36' Giroud debole, para Mandanda; al 37' ci prova G. Doué, blocca Maignan. 1-0 al riposo.

I rossoneri iniziano la ripresa nel migliore dei modi realizzando il raddoppio al 47' grazie alla doppietta di Loftus-Cheek, implacabile nell'incornata in tuffo - sugli sviluppi di un angolo - dopo la respinta corta di Mandanda su Kjær. Ci provano anche Reijnders e Pulisic, segnale di una crescente supremazia.

Non a caso, al 53' Leão cala il tris al termine di una manovra strepitosa: il portoghese di tacco serve Hernández, poi riceve l'assist a rimorchio e apre il piatto battendo il portiere. Match in ghiaccio, non per questo privo di emozioni nella prosecuzione. È il momento dei cambi, i bretoni comunque non mollano: al 70' Gouiri a lato, al 72' doppio intervento di Maignan sempre su Gouiri e Santamaria. Al 73' ghiotta chance, né Pulisic né Okafor - nella stessa azione - riescono a colpire da pochi passi perché rimpallati. Finale acceso: al 79' e all'81' tentativi vani di Gouri e Santamaria, all'85' e all'89' nemmeno Hernández e Bennacer (punizione) inquadrano lo specchio. Triplice fischio: 3-0.

IL TABELLINO

MILAN-RENNES 3-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (30'st Terracciano), Kjær (17'st Thiaw), Gabbia, Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic (36'st Adli), Loftus-Cheek (30'st Bennacer), Leão (17'st Okafor); Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Nsiala; Victor; Jović. All.: Pioli.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué (22'st Seidu), Omari, Theate, Truffert (31'st Nagida); Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa (31'st Blas), D. Doué (31'st Salah); Kalimuendo (22'st Gouiri), Terrier. A disp.: Gallon, Lembet; Belocian, Wooh; Cissé; Lambourde, Yildirim. All.: Stéphan.

Arbitro: Nikola Dabanović (MNE).

Gol: 32' e 2'st Loftus-Cheek (M), 8'st Leão (M).

Ammonito: 42'st Nagida (R).

Milan-Rennes 3-0: gol e highlights di Europa League