Milan, si lavora sull'attacco. Maldini alla ricerca di un vice Ibra

MILANO, 15 GIUGNO 2021- Da qualche giorno il Milan é alla ricerca di un attaccante con precise caratteristiche: alto, capace di far salire la squadra, bravo anche in fase realizzativa. Sembrerebbe l'identikit del vice-Ibra, infatti lo é. L'entourage rossonero é alla ricerca della punta di peso, di un uomo chiave negli equilibri offensivi. C'é la consapevolezza che Ibra ha qualche acciacco e che non potrá sempre scendere in campo, per questo si sonda il terreno e si prova a portare a Milano una punta dal profilo europeo. Nelle ultime settimane la pista Giroud sembrava tramontata, ma a quanto pare ci sarebbe un piccolo spiraglio. Il giocatore gradirebbe la destinazione Milan, ma chiaramente bisogna lavorare sull'ingaggio. Il Milan non ha intenzione di regalare soldi a nessuno, quindi cerca giocatori in grado di accettare contratti di massimo 4 o 5 milioni di euro a stagione.

É per questo che molti pensano che il Milan possa andare a pescare anche in casa delle romane, che qualche attaccante di peso lo hanno. Che sia Immobile o qualche altro non sappiamo, ma é chiaro che con la Champions l'appeal per i rossoneri sia cresciuto. C'é anche chi ipotizza che i rossoneri possano poi gettarsi su Vlahovic, che a livello tecnico sarebbe un tesoro per il Milan. Nel 1999 il Milan vinse lo scudetto grazie a Weah e Bierhoff, due attaccanti di livello supportati da Boban. Azzeccò il mister e diede una lezione a tutti. Anno 2021, siamo a metá strada, mancano solo gli attaccanti di peso e caratura internazionale.