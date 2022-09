Milan stanco e fortunato. Oggi rischia il -6 dall'Inter

MILANO, 4 MARZO 2021- Il pareggio ottenuto in extremis contro una coriacea Udinese, deve far sorridere i tifosi rossoneri, anche alla luce delle numerose assenze che da tempo impediscono a Pioli di correre. Il Milan ha compiuto un autentico miracolo nel girone di andata, dimostrando che partendo bene, poi si può anche inciampare. Oggi ha 53 punti in classifica, punti meritati. Molti altri sono stati persi nel cammino: Parma, Verona, Spezia sono solo alcune delle formazioni che il Milan non ha saputo battere. Tutte queste formazioni hanno ingabbiato un Milan pasticcione e poco incisivo nei momenti chiave. Nonostante questo a Pioli vanno fatti i complimenti per il lavoro compiuto fino a ieri.

Ora però si entra nella fase decisiva, in un momento in cui ogni errore può costar caro. I rossoneri hanno 7 punti sulla Roma (tenendo conto dello scontro diretto), non pochi. Mancano ancora 13 giornate alla fine del campionato, un campionato in cui le prime sei combatteranno fino alla fine per la conquista del quarto posto. Il Milan può farcela a resistere, ma dovrá tornare a essere incisivo e brillante come due mesi fa. Dal 30 gennaio a oggi, i rossoneri sono inciampati con Spezia, Inter, Stella Rossa e Udinese, vincendo però a Roma una partita decisiva. Ieri però tutte le antagoniste si sono avvicinate, dunque é lecito attendersi che la partita per il quarto posto sia ancora aperta. Toccherà a Pioli trovare una soluzione per far fronte a una difficoltà evidente. I rossoneri hanno rallentato, ma comunque conservano ancora un piccolo vantaggio. Questo vantaggio va conservato, perché Atalanta e Juventus sono vicine, dunque giá a Verona servirá una reazione. Un eventuale inciampo rischia di rovinare la festa per il ritorno in Champions League.