Milano, aggressione nella notte: uomo accoltellato al volto, ricoverato al Policlinico

Momenti di paura questa notte a Milano, dove un uomo è stato aggredito brutalmente con un'arma da taglio al volto. L'episodio si è verificato intorno alle 4.45 del mattino lungo via Ripa di Porta Ticinese, nei pressi del frequentato Naviglio Grande.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima ha subito una profonda ferita poco sotto la mandibola, causata con molta probabilità da un coltello. Un passante ha immediatamente lanciato l'allarme al numero unico delle emergenze, attivando così l'intervento urgente dei soccorritori.

Sul luogo dell'aggressione è intervenuta rapidamente un'ambulanza del 118, giunta sul posto con codice rosso, indice della gravità iniziale segnalata dai primi soccorritori. L'uomo è stato stabilizzato sul luogo e successivamente trasportato al Policlinico di Milano in codice giallo. Fortunatamente, i sanitari hanno confermato che, pur trattandosi di una ferita seria, le condizioni dell'uomo non risultano critiche e non corre pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Milano, che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e risalire all'autore o agli autori del gesto violento. Al momento non si esclude nessuna pista investigativa.

L'aggressione riporta nuovamente al centro dell'attenzione la sicurezza nella zona dei Navigli, molto frequentata anche nelle ore notturne. I residenti chiedono maggiore presenza delle forze dell'ordine per prevenire episodi simili e garantire sicurezza e tranquillità.