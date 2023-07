Mimmo Donato in Consiglio provinciale, gli auguri del consigliere regionale Antonio Montuoro

“Formulo i miei più sentiti auguri di un proficuo lavoro a Mimmo Donato per il suo ingresso in Consiglio provinciale. Da oggi, l’assise di Palazzo di Vetro si arricchisce di un altro tassello importante”. Così, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro. “Donato – aggiunge Montuoro - sindaco di Chiaravalle Centrale da sette anni, è un amministratore preparato e attento alle istante provenienti dal territorio. Un esempio di quella politica del fare, che riesce a dare risposte ai cittadini”.

Montuoro ha puntato molto su Donato, candidato nella lista “Venti da Sud” in occasione del rinnovo del Consiglio provinciale nel dicembre del 2021. Dice infatti il consigliere regionale di Fdi: “Ho sostenuto Donato in maniera convinta, perché credo molto nelle sue potenzialità. E oggi sono sempre di più certo che Donato darà un contributo fondamentale in questo nuovo percorso politico e amministrativo in seno al Consiglio”.

Conclude Montuoro: “Con l’ingresso di Donato, dunque, il gruppo “Venti da Sud”, che già conta su due figure di primissimo livello, come Pietro Fazio e Francesco Fragomele, cresce ulteriormente in qualità”.