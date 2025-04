Mister Alvini: “Cosenza pronto a dare tutto. Ci crediamo fino all’ultimo” (Video)

COSENZA – Alla vigilia della sfida cruciale contro il Brescia, il tecnico del Cosenza Mister Alvini si è presentato in conferenza stampa con il consueto realismo, ma anche con quella carica emotiva che lascia intendere quanto il gruppo creda ancora nella salvezza.





La delusione per il pareggio di Frosinone, arrivato in extremis e frutto di un autogol, non ha intaccato la determinazione della squadra. “Quello che è successo sabato scorso corrisponde alla realtà. Un risultato sfumato per dinamiche che conosciamo tutti, ma la squadra ha reagito con forza in settimana. È pronta”, ha dichiarato Mister Alvini, evidenziando come il gruppo abbia lavorato con intensità per preparare la sfida al Brescia.





L'atteggiamento giusto e la voglia di crederci

Alla domanda sull’approccio visto a Frosinone, Mister Alvini non ha dubbi: “È stato l’atteggiamento giusto. Non siamo stati premiati dal risultato, ma abbiamo dimostrato di essere vivi e compatti. La squadra non ha mai mollato”.





Un punto chiave emerso nella conferenza è la consapevolezza dell’impresa da compiere: sei partite, 18 punti in palio, e l'obiettivo salvezza ancora possibile. “Dicono che siamo spacciati dall’inizio dell’anno. Noi invece ci crediamo. Finché c’è speranza, daremo tutto. Non stiamo provando: ci crediamo fortemente”, ha ribadito con decisione Mister Alvini, smontando ogni dubbio sulla motivazione del gruppo.





Il caso Artistico: “Gabriele ha colpi, lavora forte”

Non poteva mancare un riferimento a Gabriele Artistico, reo di aver mancato un’occasione importante a Frosinone. Ma anche qui il tecnico è stato chiaro: “Ne abbiamo parlato per migliorarlo. È un ragazzo maturo, che ha già fatto gol importanti. Lavora forte e ha voglia di migliorare”.





Alvini difende i suoi, come ha fatto pubblicamente in occasione del post-partita nel Lazio. Lo fa perché sa di avere una squadra unita e ancora piena di energia, nonostante la classifica.





Calcoli e realtà: “Ora conta solo domani”

Con sei partite da disputare, la quota salvezza ipotizzata è 40 punti. Per raggiungerla servirebbero quattro vittorie e due pareggi. Alvini però non vuole guardare troppo avanti: “Domani è troppo importante. Ci concentriamo solo su questa partita, perché può determinare tantissimo. Chiedo a chi ama il Cosenza di sostenerci”.

Brescia avversario esperto: “Ma noi daremo il massimo”

Parlando degli avversari, il tecnico rossoblù mostra rispetto: “Il Brescia ha giocatori esperti, hanno vinto a Spezia, una piazza difficile. Ma noi vogliamo fare la nostra partita con le nostre armi”.





Sulla formazione, qualche dubbio resta per le condizioni fisiche di alcuni giocatori, oltre alle assenze già note di Ricciardi, Curfalis e Garritano: “In linea di massima potrebbe essere la stessa vista a Frosinone, ma dipenderà anche da come si schiereranno loro”.





Difesa da registrare, ma lo spirito non manca

Un giornalista ha sottolineato le difficoltà difensive nel girone di ritorno. Mister Alvini non ha negato: “È vero, ci stiamo lavorando. Domani cerchiamo di non prenderli”, ha risposto con sincerità.