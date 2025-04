Mister Caserta: “Catanzaro pronto alla battaglia di Mantova. Serve più attenzione nei finali” (Video)

Mantova – Catanzaro, in programma il giorno di Pasquetta, sarà molto più di una semplice tappa del campionato. Lo sa bene Mister Fabio Caserta, che alla vigilia del match ha parlato con lucidità e realismo del momento dei suoi ragazzi, reduci da alcune prestazioni altalenanti ma ancora pienamente in corsa per un finale di stagione da protagonisti.

“Un momento fisiologico, ma il gruppo ha spinto tanto”

“Quando diciamo che il Catanzaro non è brillantissimo, è solo perché lo paragoniamo al picco raggiunto qualche partita fa. È normale avere un leggero calo dopo aver dato tutto – ha spiegato Mister Caserta – ma la squadra sta bene e ha lavorato duramente anche questa settimana. Si va a Mantova con lo stesso spirito di sempre”.

Il tecnico giallorosso non nega che, più che fisico, possa esserci un leggero affaticamento mentale, un calo d’attenzione che nelle ultime due partite è costato quattro punti svaniti proprio nei minuti finali: “Lo sappiamo e ne siamo consapevoli. Dobbiamo alzare ulteriormente il livello di concentrazione nei momenti cruciali”.

Il Mantova? “Squadra organizzata, ama palleggiare”

Alla domanda su cosa si aspetti dal Mantova, Mister Caserta ha risposto con rispetto per gli avversari: “È una squadra che ama il possesso palla e gioca a viso aperto. Noi dovremo essere bravi a limitare il loro palleggio e sfruttare le nostre caratteristiche. Come sempre, ogni partita ha le sue insidie”.

Nonostante le affinità tattiche tra le due squadre, il mister non cambia approccio: “Il nostro focus deve restare su noi stessi, migliorare sotto tutti gli aspetti: fisico, mentale e tattico”.

Rientri importanti, ma l’infermeria non è ancora vuota

Dopo alcune settimane complicate sul fronte infortuni, il Catanzaro ritrova pedine importanti. “Abbiamo recuperato Antonini, La Mantia e Pontisso – spiega il mister – mentre per Quagliata decideremo solo alla vigilia se convocarlo. Situm e Pagano restano indisponibili”.

Assenza pesante in attacco quella di Pittarello, squalificato, ma Caserta non si fascia la testa: “Siamo pronti a schierare un attaccante con caratteristiche diverse, in base a ciò che vogliamo sviluppare. La Mantia non è ancora al 100%, ma può darci una mano, così come Simone. Antonini è già più avanti nella condizione”.

Su Corradi: “Sta crescendo, arriverà il suo momento”

Un passaggio anche su Corradi, giovane finora poco impiegato: “Non l’ho ancora utilizzato perché chi sta giocando ha fatto bene. Ma il ragazzo è cresciuto molto, e non è escluso che possa avere spazio presto”.

Nessuna trattativa per il rinnovo: “Conta solo il campo”

Inevitabile la domanda sul futuro personale. Mister Caserta è in scadenza di contratto, ma frena ogni discorso: “Non abbiamo parlato col presidente. In questo momento conta solo finire bene il campionato e fare più punti possibili. Il resto verrà dopo”.

Sui 90 minuti e oltre: “Serve testa fino alla fine”

Chiudendo la conferenza, un ultimo pensiero va proprio alla gestione della partita. “Il Mantova lo ha dimostrato contro lo Spezia: anche sotto di due gol non ha mollato. Questo campionato insegna che bisogna restare concentrati per oltre 90 minuti. Noi lo abbiamo pagato caro nelle ultime due partite, non possiamo permettercelo ancora”.

Con un calendario fitto di impegni – cinque partite in due settimane – il Catanzaro dovrà fare i conti anche con la gestione delle energie: “Useremo tutta la rosa. Le scelte saranno fatte in base alla condizione fisica e mentale. Ora servono gambe fresche e testa lucida”.

Leggi Anche

Mantova-Catanzaro, Mister Possanzini: "Partita che può dare una svolta" (Video)