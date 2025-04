Mister Longo carica il Crotone – Foggia: “Una partita trappola, ma ci faremo trovare pronti” (Video)

CROTONE – A due giornate dal termine della regular season, il tecnico del Crotone, Mister Longo, si è presentato in conferenza stampa con idee chiare e toni decisi. La sfida contro il Foggia, in programma lunedì sera, viene vissuta come uno snodo cruciale nella corsa al miglior piazzamento in ottica playoff.





“Partita trappola, ma la squadra è matura”

Il mister ha parlato senza giri di parole: “Questa è una partita trappola. Il Foggia, nonostante le difficoltà, troverà nel campo l’unico modo per esprimersi. Noi dobbiamo pretendere da noi stessi, senza aspettarci nulla da fuori”.

E sullo stato di forma: “Siamo una squadra che ha dimostrato di saper soffrire. Abbiamo fatto ottime prestazioni, anche quando il risultato non ci ha premiati. Contro la Juventus, ad esempio, abbiamo giocato 25 minuti di altissimo livello, ma abbiamo pagato caro qualche dettaglio”.





Il valore del gruppo e il peso degli infortuni

La situazione in infermeria tiene banco. Giron e Barberis sono prossimi al rientro, mentre su Vinicius e Guerini si naviga a vista. “Stiamo gestendo tutto con intelligenza, anche grazie allo staff medico che merita un plauso. Stiamo preparando il gruppo a essere pronto per i playoff, dove giocheremo ogni 3 giorni e il numero di titolari dovrà superare l’undici classico”.





“Silva e Sassi? Devono sentirsi titolari”

Rispondendo a una domanda su possibili scelte in vista dei playoff, Longo ha chiarito: “Sul portiere farò una scelta netta. Ma nel resto dei ruoli, tutti devono sentirsi protagonisti. Silva e Ricci, Vitale e Ovizza, così come Di Pasquale e gli altri centrali: tutti devono essere pronti a determinare”.





Il quarto posto è da blindare

“Il quarto posto è importantissimo – ha sottolineato Longo – ci consente di saltare un turno. Ma possiamo ancora arrivare terzi, come possiamo finire sesti. Non dobbiamo accontentarci”.





Nessun alibi, solo lavoro

A colpire è la lucidità con cui Longo analizza anche le situazioni più spinose: “L’ultima sconfitta ha avuto episodi arbitrali discutibili, ma non voglio alibi. Alleniamoci sull’ingiustizia. Se sapremo andare oltre le difficoltà, saremo una squadra capace di dire la sua fino in fondo”.