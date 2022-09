Mo, Trump: 'stato palestinese, Gerusalemme capitale Israele'.Abu Mazen respinge piano pace Usa. Netanyahu oggi da Putin

GERUSALEMME 29 GEN - Trump presenta il suo piano di pace per il Medio Oriente e propone la soluzione dei due stati, con Gerusalemme capitale indivisa di Israele e Gerusalemme Est capitale della Palestina.



Abu Mazen però dice no: "Gerusalemme non è in vendita e i nostri diritti non si barattano". Oggi a Mosca incontro tra Putin e Netanyahu. Sale intanto il bilancio dei soldati Usa feriti nell'attacco iraniano in Iraq a gennaio: 50 commozioni celebrali