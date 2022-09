Mobile comfort: la nuova proposta Business di Vodafone

Lo smartphone è ormai un vero e proprio strumento di lavoro e Vodafone ha ideato un piano per i clienti business perfetto per rispondere a ogni loro esigenza. Si chiama Mobile Comfort e permette di utilizzare lo smartphone ovunque, in Italia così come nei Paesi UE, nel Regno Unito e in Svizzera. Con la possibilità di avere sempre a disposizione internet illimitato, minuti per le chiamate e SMS.

Come funziona

Il funzionamento dell’offerta Mobile Comfort di Vodafone è semplice: l’abbonamento mensile dà diritto all’utilizzo della rete internet mobile 5G su tutto il territorio europeo, ovvero in tutti i paesi della Comunità Europea, del Regno Unito e della Svizzera. In tutti questi Paesi, quindi Italia compresa, il cliente business avrà a disposizione chiamate, SMS e Giga illimitati, per poter utilizzare lo smartphone o il tablet al meglio, con tutti i vantaggi della rete Vodafone Business, stabile e sempre disponibile in qualsiasi zona. In più l’offerta comprende anche 20 SMS e 1.000 minuti al mese per chiamate a numeri al di fuori della Comunità Europea e 100 minuti al mese utilizzabili per effettuare chiamate a numeri speciali. Sostanzialmente chi attiva questo piano tariffario non dovrà più preoccuparsi di acquistare Giga aggiuntivi durante i viaggi all’estero.

Attivare Mobile Comfort

Questa nuova proposta è attivabile online, dal sito di Vodafone dedicato ai clienti Business, a un costo promozionale di 20 euro mensili senza spese di attivazione. In concomitanza è necessario attivare il servizio di Ricarica Automatica, che addebita bimestralmente i costi per i piani tariffari e i vari servizi utilizzati. Si ha così la possibilità di non preoccuparsi mai di rimanere senza credito allo scadere dell’abbonamento mensile: una vera comodità per chi ha bisogno della connessione mobile per il lavoro e si trova a spostarsi spesso all’interno della Comunità europea. Oltre al procedere sul sito di Vodafone è possibile contattare il numero verde 800.689.801 per ottenere prima di attivare l’offerta tutte le informazioni che si desiderano da un operatore.

Servizi aggiuntivi inclusi

Insieme con minuti illimitati di chiamate e internet illimitato, la proposta Mobile Comfort di Vodafone offre anche YouDrive, by BabylonCloud, ovvero 1 TB di spazio sul cloud per conservare e archiviare tutti i documenti e i contenuti presenti sul dispositivo in uso, che può essere uno smartphone o un tablet. Attivando la sincronizzazione automatica del dispositivo, tutti i file importanti saranno sempre disponibili sul cloud e si potrà poi accedere allo spazio a disposizione attraverso il dispositivo che si preferisce utilizzare al momento, sfruttando così tutti i documenti in qualsiasi luogo, in completa sicurezza: una soluzione molto pratica per chi si trova spesso a lavorare lontano dall’ufficio, in Italia e non solo. Per tutti i clienti che attivano l’offerta Mobile Comfort, Vodafone mette a disposizione anche il servizio di assistenza Prima Classe: un team di esperti che si occupa di tutte le problematiche commerciali, amministrative e tecniche a disposizione di chi si collega al servizio di assistenza utilizzando il numero gratuito 42323.

E se si finiscono i minuti di chiamate?

Come abbiamo già chiarito le chiamate e il traffico in tutta Europa sono illimitati, permettono quindi di utilizzare la connessione mobile a piacere, per svolgere qualsiasi tipo di chiamata o connessione di lavoro senza preoccupazioni. Per quanto riguarda i numeri extra UE, o al di fuori del Regno Unito e della Svizzera, l’offerta comprende 1.000 minuti di chiamate mensili. Nel caso in cui sia necessario utilizzare ulteriormente questo servizio è previsto un accredito automatico di 5 euro, che dà diritto a ulteriori 20 minuti di traffico voce. Questa opzione è utilizzabile in modo automatico fino a 5 volte al mese. Il professionista con clienti in Asia o in nord America non avrà quindi problemi a contattarli anche in modo frequente.