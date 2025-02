Mobilità privata: com'è possibile oggi tagliare i costi per le famiglie?

Tanto indispensabile quanto dispendiosa: è questo il ritratto della mobilità privata che arriva da molte famiglie. L'auto, infatti, comporta una spesa annua significativa, includendo voci come il carburante, la manutenzione, l’assicurazione e, in molti casi, il finanziamento.

Proprio per questa ragione, al giorno d’oggi risulta fondamentale tagliare i costi legati alla mobilità, adottando una serie di strategie che permettono di risparmiare nel lungo periodo.

Scegliere l'auto giusta

Valutare attentamente le caratteristiche di un'auto prima dell'acquisto, tenendo conto delle esigenze e dello specifico stile di vita, può contribuire a ridurre i costi annuali della mobilità.

Un'auto di piccola cilindrata, infatti, oltre a garantire un'assicurazione più economica e consumi ridotti, ha generalmente un prezzo di acquisto inferiore rispetto a un veicolo di grossa cilindrata, risultando piuttosto vantaggiosa sia in caso di finanziamento sia di acquisto con pagamento diretto.

Un altro fattore di cui tenere conto è il valore residuo del veicolo. Alcuni modelli si svalutano più rapidamente di altri, rendendoli meno vantaggiosi in prospettiva di una futura rivendita. Optare per un’auto con una buona tenuta del valore sul mercato dell’usato può tradursi in un minore costo effettivo nel tempo.

Attenzione ai costi assicurativi

Il premio della polizza assicurativa è una delle spese fisse più rilevanti per quanto riguarda il possesso di un’auto.

L'importo in genere dipende dalla classe di merito, dalla zona di residenza e dal profilo dell'assicurato, oltre che da una serie di variabili diverse per ogni singola compagnia. Con qualche accorgimento, però, è possibile provare a stipulare una polizza auto meno dispendiosa.

Il primo passo è rivolgersi alla rete: le assicurazioni digitali, infatti, grazie all'assenza di costi di intermediazione, possono presentare tariffe più competitive rispetto ai prodotti tradizionali.

In aggiunta, si consiglia di adottare sempre una guida prudente, così da non retrocedere verso una classe di merito meno vantaggiosa e dover pagare un premio assicurativo più alto.

Eseguire i controlli regolari

Effettuare manutenzioni regolari, come il controllo dei liquidi, dei freni e degli pneumatici, può aiutare a risparmiare sui costi dell'auto. Un veicolo in perfette condizioni meccaniche, oltre a garantire, come già visto, una riduzione del consumo di carburante, mette al riparo da guasti e malfunzionamenti, preservando da tutte quelle spese legate ai ricambi e ai costi di riparazione.

Valutare le alternative all’acquisto: il noleggio a lungo termine

Al di là di tutte le possibili strategie di risparmio, per abbattere in modo ancora più significativo i costi dell’auto è possibile valutare alternative all’acquisto del mezzo.

Tra queste, merita senza dubbio il noleggio a lungo termine, una soluzione che negli ultimi anni si sta diffondendo significativamente tra i privati, dato che permette di disporre in tempi brevi di un'auto completamente nuova, a fronte di un canone tutto incluso. In questo modo, gli automobilisti sono dunque esentati da tutte quelle spese connesse alla proprietà, come quelle relative alla manutenzione, all'assicurazione, all'assistenza stradale, al tagliando e alla revisione.

Per risparmiare ulteriormente, il consiglio è quello di mettere a confronto le proposte più interessanti del momento, per esempio guardando al noleggio a lungo termine offerto da Facile.it, portale di comparazione che si contraddistingue per un servizio smart, intuitivo e del tutto gratuito.

Come risparmiare sui costi di carburante

Anche se la spesa per il carburante varia periodicamente in base all’andamento dei prezzi, resta una delle voci più impattanti sul bilancio della gestione di un’auto, sia di proprietà che a noleggio, essendo una delle poche voci di spesa escluse dal canone. Indipendentemente dal prezzo al litro, l'esborso aumenta con i chilometri percorsi e, molto spesso, l'unico modo per ridurlo, è rinunciare completamente all'auto.

È dunque fondamentale alcune strategie mirate per risparmiare sul carburante, a cominciare dall'adozione di uno stile di guida fluido, che non stressi troppo il motore. Anche una migliore pianificazione dei percorsi può contribuire a tagliare la spesa, ad esempio ottimizzando gli spostamenti, condividendo il viaggio con chi percorre lo stesso tragitto o scegliendo, quando possibile, mezzi di trasporto alternativi, come gli autobus o la più classica bicicletta.