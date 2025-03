Modena-Catanzaro, storia di una rivalità che affonda le radici nel passato: tutti i precedenti al Braglia

MODENA – Manca poco al fischio d'inizio di Modena-Catanzaro, sfida valida per la 31ª giornata di Serie B, e al Braglia si respira già aria di storia. I gialloblù cercano punti per allontanare la zona calda, mentre i calabresi sognano un posto nei play-off. Ma questa non è una partita qualunque: è un confronto che porta con sé oltre 80 anni di incroci, tensioni e svolte decisive.

Classifica Serie B aggiornata: Catanzaro sogna, Modena deve reagire

Alla alla 30ª giornata, la classifica dice:

Catanzaro 5° posto con 46 punti , frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. Con 40 gol fatti e 31 subiti, la squadra di Vivarini si conferma una delle più solide della categoria.

5° posto con , frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. Con 40 gol fatti e 31 subiti, la squadra di Vivarini si conferma una delle più solide della categoria. Modena 10° a quota 35 punti, con 7 successi, 14 pareggi e 9 sconfitte. Equilibrio perfetto tra reti segnate e subite: 36 a 36.

Legenda classifica Serie B:

Promosse: prime 2

prime 2 Playoff: 3°-8°

3°-8° Playout: 16°-17°

16°-17° Retrocesse: 18°-20°

I precedenti al Braglia: Catanzaro corsaro solo una volta

Sono 18 i confronti ufficiali disputati a Modena, 17 in campionato e uno in Coppa Italia. Il bilancio sorride ai padroni di casa:

11 vittorie Modena

6 pareggi

1 sola vittoria Catanzaro – arrivata nel 2023, ma pesantissima: il 3-1 che costò la panchina a Paolo Bianco.

Una rivalità che parte da lontano

Tutto cominciò nel 1934-35, con un secco 4-0 per i canarini, in un match che vide anche un’espulsione per parte e il debutto in gialloblù di Toffanetti. Negli anni ‘60 e ‘70, la sfida si caricò di significati: il Catanzaro inseguiva la Serie A, il Modena difendeva il suo fortino. Nel 1970-71 i calabresi centrarono una storica promozione proprio dopo lo scontro diretto, pur perdendo 1-0 al Braglia.

Le sfide più accese

1959-60 : dopo il rigore trasformato dal Catanzaro, il pubblico modenese tenta l’invasione di campo. Arbitro scortato negli spogliatoi, partita sospesa per 5 minuti.

: dopo il rigore trasformato dal Catanzaro, il pubblico modenese tenta l’invasione di campo. Arbitro scortato negli spogliatoi, partita sospesa per 5 minuti. 1977-78: un rocambolesco 2-2, espulsione di Pieralli, e Catanzaro promosso in Serie A. Il Modena, invece, retrocede.

Il nuovo corso: il colpo del 2023

Dopo decenni di digiuno, il Catanzaro espugna il Braglia nel 2023 con un secco 3-1. È la partita della svolta per entrambe le squadre: Bianco esonerato, al suo posto Bisoli; i calabresi, trascinati da Iemmello e Van de Putte, proseguiranno fino alle semifinali play-off.

Tutti i precedenti al Braglia tra Modena e Catanzaro (con risultati e marcatori)

(Breve elenco selezionato, SEO-friendly. L’elenco integrale è riportato a fine articolo)

1934-35 : Modena-Catanzarese 4-0

: Modena-Catanzarese 4-0 1961-62 : Modena-Catanzaro 3-2

: Modena-Catanzaro 3-2 1975-76 : Modena-Catanzaro 1-0

: Modena-Catanzaro 1-0 1987-88 : Modena-Catanzaro 0-0

: Modena-Catanzaro 0-0 2004-05 : Modena-Catanzaro 2-0

: Modena-Catanzaro 2-0 2023-24: Modena-Catanzaro 1-3

Cosa aspettarsi dal prossimo Modena-Catanzaro?

I padroni di casa vogliono invertire il trend e ritrovare fiducia, mentre il Catanzaro sogna di ripetere l’impresa dell’anno scorso. Occhio però alla storia: al Braglia, per i calabresi, è sempre stata dura. Ma il calcio vive anche di rivincite, e quella giallorossa è appena cominciata.