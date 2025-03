Modena-Cosenza 1-1, Mister Tortelli: "Squadra viva, daremo battaglia fino alla fine"

Al termine della sfida tra Modena e Cosenza, terminata con un risultato che lascia aperti diversi scenari, Mister Tortelli, allenatore del Cosenza, ha analizzato la prestazione dei suoi con lucidità e determinazione.

Il tecnico ha evidenziato sia gli aspetti positivi che quelli da migliorare, ponendo l'accento sulla crescita del gruppo e sulla necessità di ridurre gli errori nelle prossime gare.





"Ci è capitato di fare un passo indietro per quanto riguarda la gestione dei gol subiti, ma la partita è stata equilibrata e combattuta.

I ragazzi hanno fatto molto bene, considerando che veniamo da uno stato d'animo diverso rispetto ai nostri avversari. Non è semplice riprendersi dopo un cambio d'allenatore e l'episodio legato a Garritano ci ha toccato profondamente, ma stiamo diventando un gruppo sempre più unito", ha dichiarato Mister Tortelli.





Un Cosenza che lotta, ma manca di cinismo





Nonostante la buona prova, il Cosenza ha mancato alcune occasioni che avrebbero potuto cambiare il corso della gara. "Abbiamo avuto tre o quattro ripartenze importanti in cui non siamo stati cinici. Tuttavia, questo è un buon punto di partenza. Stiamo iniziando a conoscerci meglio con i ragazzi e non è semplice cambiare mentalità in poco tempo.

Ci sono ancora dieci partite alla fine del campionato e dobbiamo sbagliare il meno possibile", ha aggiunto il tecnico.





La necessità di limitare gli errori difensivi è un tema centrale nelle parole di Mister Tortelli: "Se non si subiscono gol, anche un'occasione può bastare per fare risultato.

Ormai le squadre si conoscono tutte e basta un piccolo errore per essere puniti".





Il sostegno dei tifosi: "Uno spettacolo"





Tra gli aspetti positivi della serata, il mister ha voluto sottolineare il supporto incessante dei tifosi rossoblù: "Sono uno spettacolo, fanno sacrifici enormi per seguirci ovunque. Li troviamo dappertutto e ci danno soddisfazioni incredibili. Ora sta a noi ricambiare il loro affetto con risultati concreti".





Un nuovo modello di gestione tecnica





Sul tema della co-gestione tecnica della squadra, Tortelli ha spiegato: "Questo è il calcio del futuro. Gli allenatori vengono cambiati spesso e bisogna adattarsi.

Sono più di vent'anni che sono nel Cosenza e per me è un onore dare il mio contributo.

L'importante è lavorare in gruppo, scambiarsi idee e mantenere chiarezza nelle scelte per non creare confusione nei giocatori".





Verso la prossima sfida: spazio alla continuità





Guardando avanti, il tecnico non sembra intenzionato a stravolgere gli equilibri tattici della squadra: "Non c'è tempo per cambiamenti radicali.

Mantenere le certezze è fondamentale, ascoltiamo i ragazzi, ma poi le decisioni spettano a noi.

La cosa più importante è rafforzare la loro mentalità: hanno qualità straordinarie, ma devono crederci di più".





Infine, con un sorriso, Mister Tortelli ha scherzato sul suo ruolo nella coppia tecnica: "Io con i capelli bianchi mi metto dietro, porto tranquillità. I giovani invece mettono entusiasmo e voglia di fare".





Il Cosenza ripartirà da questo spirito di lotta, consapevole che ogni punto può fare la differenza nella corsa alla salvezza.