Sconvolgente la notizia comunicata da Di Maio sulla mutazione del Covid. Firma Ordinanza

Ministro Roberto Speranza

Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione. La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza.

Ingressi o transiti in Italia

Per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, come prorogato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’Azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Comunicazione dell’ingresso in Italia al DdP della Asl

Le persone, anche se asintomatiche, che nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

Comunicazione all’Autorità sanitaria in caso di insorgenza di sintomi

In caso di insorgenza di sintomi riferibili a Covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Proroga Ordinanze 21 settembre e del 25 settembre 2020

Fatte salve le disposizioni sugli ingressi in Italia per chi proviene da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono prorogate al 15 ottobre le Ordinanze emanate il 21 settembre e il 25 settembre 2020.





Volontario italiano, a Londra preoccupazione. "Timore impennata casi" dice ad ANSA Antonio Metastasio

"Qui c'è molta preoccupazione. A Londra hanno chiuso praticamente tutto e non si possono incontrare altri nuclei familiari al di fuori del proprio": a parlare da Cambridge è Antonio Metastasio, geriatra e psichiatra di Terni dopo le notizie sulla variante del virus Sars-Cov-2 che sta circolando in Inghilterra e avrebbe una trasmissibilità molto maggiore del ceppo originario. "Il timore è che nei prossimi giorni si possa assistere a un'impennata dei casi" spiega rispondendo all'ANSA.



"A Londra - dice Metastasio - la gran parte della popolazione è chiusa in casa mentre a Cambridge ci possiamo ancora spostare. Noi comunque passeremo il Natale qui, senza venire in Italia". Il medico umbro è uno dei volontari della sperimentazione del vaccino anti-Covid dell'Università di Oxford e AstraZeneca.



"La speranza - afferma - è che questa variante del virus non abbia effetti sulla protezione che creerà il vaccino ma ancora non possiamo dirlo con certezza". Sul fronte dello studio intanto Oxford-AstraZeneca ha chiesto ai volontari di proseguire in 'doppio cieco', cioè senza che chi lo sperimenta e chi lo somministra sappia se si tratti del vaccino o di un placebo. "Potremo chiedere di sapere cosa ci è stato somministrato - conclude Metastasio - solo nel momento in cui il sistema sanitario ci chiamerà per immunizzarci con uno dei vaccini approvati".

La nuova variante del coronavirus, che si sta diffondendo rapidamente nel Sud-Est dell'Inghilterra, è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia. Lo ha dichiarato in un'intervista alla Bb, Maria Van Kerkhove, esperta dell'Organizzazione mondiale della Sanità, spiegando che ora sequenziare il genoma di questa variante aiuterà gli scienziati a capire il virus e come si diffonde.



L'esperta ha spiegato che "più si diffonde il virus e più possibilità ha di mutare" e ha sottolineato che a quanto si è ricostruito, la nuova variante è partita dal Sud-Est dell'Inghilterra o da Londra. L'Oms chiede più controlli in Europa L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) chiede ai Paesi membri in Europa di rafforzare le misure anti-Covid 19, a causa della nuova variante del virus.



Al di fuori della Gran Bretagna, secondo l'Oms sono stati segnalati nove casi del nuovo ceppo in Danimarca, un caso nei Paesi Bassi e un altro in Australia. "In tutta Europa, dove la trasmissione è intensa e diffusa, i Paesi devono aumentare la loro capacità di sequenziamento del virus in attesa di saperne di più sui rischi posti dalla variante", ha detto un portavoce Oms Europa. "In tutta Europa, dove la trasmissione è alta e diffusa, i Paesi devono rafforzare le proprie procedure di controllo e prevenzione", ha affermato l'Oms riguardo alla nuova variante del Covid.



A livello globale, l'organismo Onu raccomanda "che tutti i Paesi aumentino le loro capacità di sequenziamento per il virus Sars-Cov-2 quando possibile e condividano i dati a livello internazionale, soprattutto se vengono identificate le stesse mutazioni problematiche". Oms, variante può incidere su test diagnostici L'Oms ha rilevato "segnali preliminari secondo i quali la variante del Covid-19 che si è diffusa in Gran Bretagna può essere in grado di diffondersi più facilmente tra le persone" e secondo "informazioni preliminari può influenzare le prestazioni di alcuni test diagnostici".



L'Oms ha precisato inoltre che "non ci sono prove che indicano cambiamenti nella gravità della malattia, ma anche su questo aspetto sono in corso valutazioni". Videoconferenza Francia-Germania-Ue Il presidente francese Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e quello del Consiglio europeo Charles Michel si sono riuniti in videoconferenza per fare il punto sulla nuova variante del coronavirus, identificata in Gran Bretagna, che ha già portato diversi Paesi europei, tra cui l'Italia, a sospendere i voli con il Regno Unito.



Lo rende noto l'Eliseo. Francia e Germania stanno valutando misure simili: Parigi intanto afferma di seguire la situazione "da molto vicino" e Berlino valuta "seriamente" l'ipotesi di uno stop ai voli. Nella riunione virtuale a quattro si è parlato anche della situazione sanitaria in Sudafrica, altro Paese verso cui la Germania potrebbe adottare delle restrizioni di viaggio. Macron convoca il Consiglio di difesa sanitario Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato per le 17 un Consiglio di difesa sanitario, mentre cresce in Europa la preoccupazione per la nuova variante del coronavirus. Lo rende noto l'Eliseo, precisando che il capo dello Stato presiederà la riunione in videoconferenza dalla residenza ufficiale della Lanterne a Versailles, dove si trova in isolamento da giovedì dopo essere risultato positivo al Covid-19. Macron, ha fatto ancora sapere l'Eliseo, è "in condizioni di salute stabili" rispetto a ieri.



Londra: la nuova variante è fuori controllo Il ministro della Sanità britannico Matt Hancock ha detto oggi che la diffusione della nuova variante di coronavirus individuata in certe zone nel Regno Unito è "fuori controllo". Lo riportano i media britannici. Hancock ha quindi indicato che le restrizioni draconiane imposte dal premier Boris Johnson nelle aree classificate come Tier 4 potranno rimanere in vigore fino a quando non sarà effettuata la campagna di vaccinazione. Il ministro ha inoltre invitato la popolazione residente nelle aree più a rischio a comportarsi come se fossero infettati per arginare la diffusione del nuovo ceppo di coronavirus, che circola più rapidamente del precedente.



Oms: In stretto contatto con Regno Unito per nuova variante "Siamo in stretto contatto con le autorità del Regno Unito sulla nuova variante del virus Covid-19. Continueranno a condividere informazioni e risultati delle loro analisi e studi in corso. Aggiorneremo gli Stati membri e il pubblico man mano che apprenderemo di più sulle caratteristiche di questa variante del virus e su eventuali implicazioni".



Lo scrive su Twitter l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) in merito alla nuova variante del coronavirus individuata nel Regno Unito. Di Maio: stop ai voli con GB L'Italia sospende i voli con il Regno Unito in seguito all'allarme per la nuova variante di coronavirus riscontrata nel paese. Lo comunica il ministro degli Esteri Luigi Di Maio."Il Regno Unito ha lanciato l'allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelar e l'Italia e i nostri connazionali".



Lo annuncia su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Speranza, firmata ordinanza stop voli da Gb, stop voli fino 6 gennaio "Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione": lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza in un post su Fb. "La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati.



Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza". L'ordinanza di blocco dei voli dalla Gran Bretagna, firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, produce effetti dalla data di adozione, cioè oggi, fino al 6 gennaio 2021. Le persone che ora si trovano in Italia e che si trovano nei quattordici giorni antecedenti ad oggi in soggiorno o hanno transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test tampone molecolare o antigenico. Intanto è atterrato poco fa all'aeroporto di Fiumicino il volo British BA 560 proveniente da Londra Heathrow, con a bordo circa 110 passeggeri.



Potrebbe essere l'ultimo volo in arrivo allo scalo romano dalla Gran Bretagna dopo l'annuncio di sospensione dei voli tra Italia e Il Regno Unito. Fiumicino, iniziati tamponi a passeggeri da GB, eventuali positivi allo Spallanzani E' stata attivata la procedura di sorveglianza sanitaria e controllo per i voli in arrivo negli scali romani dal Regno Unito. Eventuali passeggeri positivi al tampone saranno trasferiti allo Spallanzani per il monitoraggio e lo studio dell'eventuale variante del Covid. Per i circa 110 passeggeri arrivati poco dopo le 16 con il volo British 560 da Londra sono iniziate le operazioni per eseguire loro il tampone, in ambito aeroportuale. È quanto si apprende da fonti aeroportuali. Quarantena per arrivi in aereo a Napoli da Uk L'Unità di Crisi della Regione Campania ha disposto, con decorrenza immediata, controlli straordinari all'aeroporto di Capodichino a Napoli, "in attesa degli atti governativi relativi al divieto di ingresso in Italia di cittadini provenienti dal Regno Unito". I passeggeri saranno sottoposti a controllo e scatterà in ogni caso la messa in quarantena "per impedire la possibile diffusione di una nuova variante del virus". Le misure si applicano con effetto immediato.



Olanda e Belgio sospendono i voli con il Regno Unito Il Governo olandese vieta da oggi i voli in provenienza dal Regno Unito in seguito alla scoperta di una nuova variante, più insidiosa, del coronavirus. Il divieto, si legge in una nota dell'Aja, rimarrà in vigore fino al primo gennaio. Anche il Belgio sospende i voli e i treni e i treni provenienti della Gran Bretagna almeno per 24 ore a partire dalla mezzanotte di stasera. Lo ha annunciato il premier belga Alexander De Croo. Per i circa 110 passeggeri arrivati poco dopo le 16 con il volo British 560 da Londra sono iniziate le operazioni per eseguire loro il tampone, in ambito aeroportuale. È quanto si apprende da fonti aeroportuali.). Germania e Francia valutano lo stop ai voli La Germania sta valutando di sospendere i voli dal Regno Unito e dal Sudafrica per evitare la diffusione della nuova e più contagiosa variante del coronavirus, che sta circolando nei due Paesi.



Lo si apprende da fonti vicine al ministero della Salute tedesca. Anche la Francia sta valutando di sospendere i voli e i treni provenienti dalla Gran Bretagna peri timori della nuova variante di coronavirus individuata nel Regno Unito. Lo riferisce Bfmtv, aggiungendo che una decisione ufficiale sarà presa in giornata. La Spagna chiede una risposta comune Ue La Spagna chiede una "risposta coordinata" dell'Ue sullo stop dei voli con la Gran Bretagna, altrimenti procederà autonomamente come hanno fatto altri paesi. "Dopo aver sentito l'annuncio di diversi paesi di sospendere i loro voli con il Regno Unito, informiamo che il governo spagnolo ha chiesto questa mattina alla presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, e al presidente del consiglio, Charles Michel, una risposta comunitaria coordinata a questa nuova situazione", affermano le fonti dell'esecutivo spagnolo, secondo quanto riporta El Pais.



Usa, non c'è ancora motivo di allarme, per ora no a stop voli Al momento "non c'è ancora motivo di allarme" per la variante del Covid che sta circolando a Londra e nel sud est dell'Inghilterra. Lo afferma Brett Giroir, assistente del segretario alla Sanità americano, in un'intervista a Abc. Non c'è immediato bisogno di sospendere i voli dalla Gran Bretagna per gli Stati Uniti: "Non penso sia necessario per ora", ha detto anche Brett Giroir. – ( Rainews)