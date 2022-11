Mondiali. Iran, arrestato calciatore per 'propaganda contro lo Stato'. Si tratta del celebre calciatore Voria Ghafouri, non convocato in Qatar

Le autorità iraniane hanno arrestato il celebre calciatore Voria Ghafouri con l'accusa di aver "insultato e infangato la reputazione della squadra nazionale e di aver fatto propaganda" contro lo Stato.

Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars.

Negli anni passati, Ghafouri ha giocato nella nazionale iraniana, ma non risulta tra i convocati della squadra per i Mondiali in corso in Qatar. Secondo quanto riferito, il calciatore è stato arrestato dopo un allenamento della sua squadra Foolad Khuzestan per decisione dell'autorità giudiziaria. In passato, Ghafouri ha criticato regolarmente i problemi generali della società in Iran sui suoi social media. (Ansa)

In aggiornamento