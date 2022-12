Mondiali, Milano: accoltellato durante la festa per il Marocco, è in pericolo di vita

La vittima è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale. La vittoria della Nazionale marocchina sul Portogallo ha scatenato migliaia di tifosi anche in altre piazze italiane

Nel corso dei festeggiamenti a Milano per la vittoria del Marocco contro il Portogallo ai Mondiali, un marocchino è stato gravemente ferito al collo con una coltellata.

È accaduto intorno alle 19 in zona Buenos Aires. L'aggressore, in base alle prime informazioni, sarebbe un uomo dell'Est Europa che poi è scappato. La vittima è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale: si ritiene che sia in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

I militari dell'Arma hanno interrogato alcuni testimoni e acquisito le immagini dalle telecamere di sorveglianza.

Festa anche nelle altre piazze italiane - L'euforia e i festeggiamenti dei tifosi del Marocco si sono scatenati anche in altre piazze italiane, da Bologna a Firenze, da Torino a Napoli. I maghrebini sfilano in cortei numerosi con fumogeni rossi, bandiere, fuochi d'artificio, petardi, insieme a magliette, cappelli e sciarpe coi colori della squadra. Urla e canti di gioia risuonano assieme a tamburi e clacson delle auto. Si sono anche registrati disordini e qualche incidente.