Mondo di mezzo: la Cassazione condanna Carminati e Buzzi. Appello ter per Panzironi

Sono state confermate dalla Cassazione le condanne a 10 anni di reclusione per l'ex Nar Massimo Carminati e a 12 anni e 10 mesi per Salvatore Buzzi, ex ras delle cooperative, nell'ambito del processo 'Mondo di mezzo'.

Gli ermellini hanno ordinato l'appello ter accogliendo il ricorso della difesa del solo imputato Franco Panzironi, respinti gli altri ricorsi dei sette imputati. Accolta solo la richiesta di eliminare la misura di un anno di vigilanza per Pucci, Testa, Garrone e Caldarelli.