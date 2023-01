Mons. Claudio Maniago Chiusa provvisoriamente la chiesa di San Biagio Catanzaro

S.E. Mons. Claudio Maniago, nel suo desiderio di dare impulso alle attività pastorali del centro storico di Catanzaro, qualche mese fa ha nominato don Maurizio Franconiere parroco di “San Biagio” nel quartiere Maddalena di Catanzaro, riaprendola stabilmente al culto.

La Chiesa, di proprietà del FEC, è utilizzata solo per il culto, ma non ha impegni di manutenzione, perché affidati allo stesso Ente. Annesso all'edificio di culto vi è una struttura, l’"ex convento", successivamente utilizzata come Scuola.

Nel quadro di una rivalutazione dell'immobile dell'ex convento da parte dell'Amministrazione Comunale, si rende necessaria una previsione dell'impatto strutturale sulla Chiesa. Pertanto, è necessario, provvisoriamente, interrompere l'esercizio del culto.

Le funzioni sacre, a partire dal 6 gennaio 2023 verranno celebrate nella vicina Chiesa del Rosario, cadente nel territorio della Parrocchia.