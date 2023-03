Mons. Claudio Maniago. Quaresima: un tempo per essere protagonisti della nostra vita (II Domenica di Quaresima) Video

Oggi, in questa seconda Domenica di Quaresima siamo posti di fronte a un quadro molto particolare: è la trasfigurazione del Signore […]. Gesù si mostra ai suoi, si mostra in tutto il suo splendore […].

Non si sale in questo cammino quaresimale, ma di più, nel cammino della vita, se non con Gesù e poi insieme ad altri fratelli […]. In questo camminare insieme, come ci dobbiamo comportare? […].

Un cammino diventa spedito, fondato, fruttuoso se è basato sull’ascolto del Signore […].

Ma non basta, perché con noi ci sono i fratelli e le sorelle [..]. Non c’è cammino di Chiesa, cammino sinodale che non si fondi sull’ascolto […] un ascolto che sia un’apertura di cuore per una condivisione di vita.

Buon Ascolto!