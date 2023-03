Mons. Claudio Maniago. Quaresima: un tempo per essere protagonisti della nostra vita (III Domenica di Quaresima). In questa terza domenica di Quaresima ci viene consegnato un elemento: è l’acqua […], che poi ritroveremo nella veglia di Pasqua. […] L’acqua viva offerta alla Samaritana non è acqua attinta al pozzo pur famoso di Giacobbe, ma è l’acqua che zampilla per la vita eterna, è l’acqua che sgorga dal costato di Cristo, segno del Battesimo e della Parola che libera. […]

La liturgia odierna è un grande appello alla fede e all’immersione battesimale ed esistenziale in Dio. […] Senza l’acqua l’uomo si estingue e così senza Dio l’uomo si estingue, perde il senso del proprio vivere. […]

Che il Signore ci aiuti a riscoprire la bellezza, ma anche i tratti impegnativi che provengono dal nostro Battesimo.

Buon Ascolto!