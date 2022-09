Montalto Uffugo: Rogo devasta azienda agricola intervento dei Vvf e Cc. Video

MONTALTO UFFUGO (CS) 28 AGO - Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rende, sono intervenute nelle prime ore del pomeriggio in loc. Marinella nel comune di Montalto Uffugo (CS) per incendio fienile.



Interessato dal rogo un capanno con struttura in legno e copertura in lamierato adibito a fienile e deposito di attrezzature per l'agricoltura andato completamente distrutto.

Circa 2000 le balle di fieno andate in fumo.



Intervento dei vigili del fuoco, con supporto di autobotte per rifornimento idrico, è valso a circoscrivere ed estinguere l'incendio evitando che le fiamme si propagassero nella zona circostante. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio. Non si registrano danni a persone.