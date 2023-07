Montepaone Lido, Sabato 17 giugno si svolgerà la Digital Detox Day

Sabato 17 giugno 2023 si svolgerà, presso il Lido del Finanziere a Montepaone Lido (CZ), la Digital Detox Day (La giornata di disintossicazione digitale). Grandi e bambini si ritroveranno insieme per condividere momenti ludico-ricreativi in un angolo suggestivo di Calabria, grazie ai volontari dell'Associazione di promozione sociale Focus on e al gruppo di lavoro, nato intorno alla rivista ictedmagazine.com . Si desidera in tal modo offrire un concreto supporto alle famiglie, sempre più in difficoltà, sull’uso corretto dei dispositivi e degli strumenti digitali, molto diffusi anche tra i più giovani.

Il prof. Luigi A. Macrì, già preside di Scuole di ogni ordine e grado, esperto in tecnologie ed educazione, Presidente dell'Associazione di promozione sociale Focus on e Direttore responsabile della rivista ictedmagazine.com, da anni svolge con il suo staff un'azione di sensibilizzazione, di formazione ed informazione su questi temi rivolta a genitori e docenti. All’evento parteciperanno diverse scuole di ogni ordine e grado, enti, associazioni e federazioni operanti nel territorio, tra cui: l'Istituto Comprensivo di Squillace (dirigente scolastico dott. Alessandro Carè); l'Istituto Comprensivo di Montepaone (dirigente scolastica dott.ssa Anna Alfeo) la FIGC per la Calabria, presieduta da Saverio Mirarchi e la sezione Sportiva coordinata dal prof. Massimo Costa.

Per aderire è necessario compilare il form di iscrizione al seguente indirizzo:

https://forms.gle/o38YTLrNVTXGinbo9