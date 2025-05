Montuoro: “Confronto urgente in Regione per tutelare turismo e legalità a Soverato”

Tempo di lettura: ~1 min

Montuoro: "Serve confronto istituzionale per tutelare turismo e legalità. Oggi incontro in Regione con l'Assessore Calabrese e il Sindaco Vacca".

“La vicenda delle concessioni demaniali a Soverato richiede serietà, responsabilità e spirito di collaborazione.



Non possiamo permettere che, a pochi giorni dall’inizio della stagione estiva, incertezza normativa e scontro politico mettano a rischio un intero comparto economico e centinaia di posti di lavoro”.



Lo dichiara il Consigliere regionale Antonio Montuoro, che nei giorni scorsi ha sollecitato un intervento urgente della Regione per affrontare la questione con le amministrazioni locali.

“Per questo motivo – prosegue Montuoro – oggi faremo un incontro con l’Assessore regionale al Turismo e all'Ambiente Giovanni Calabrese, il Sindaco di Soverato Daniele Vacca, gli uffici Regionali, con l’obiettivo di avviare un confronto concreto sulle soluzioni percorribili.



Ringrazio l’Assessore Calabrese per la disponibilità e il tempestivo riscontro rispetto alla mia sollecitazione”.

“È fondamentale – conclude Montuoro – che tutte le istituzioni lavorino insieme per garantire il rispetto delle regole, tutelare gli operatori onesti e salvaguardare un settore strategico come quello turistico-balneare, essenziale per l’economia del nostro territorio”.