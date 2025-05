Morta a 116 anni la donna più anziana del mondo: era una suora brasiliana

È morta Inah Canabarro Lucas, la persona più anziana del mondo: aveva 116 anni

Porto Alegre (Brasile) – Si è spenta a 116 anni Inah Canabarro Lucas, la persona più anziana del mondo. La suora brasiliana viveva nella città di Porto Alegre, dove aveva trascorso gli ultimi decenni della sua lunga vita all’interno della Congregazione delle Suore Teresiane.

Nata l’8 giugno 1908 a São Francisco de Assis, nello stato di Rio Grande do Sul, Inah è stata testimone diretta di tre secoli, attraversando guerre mondiali, cambiamenti politici, rivoluzioni culturali e innovazioni tecnologiche. Nonostante una salute fragile da bambina, è riuscita a vivere una vita lunghissima e intensa, dedicata alla fede, all’insegnamento e al servizio degli altri.

Entrata in convento nel 1934, ha svolto per molti anni la professione di insegnante tra Brasile e Uruguay, lasciando un segno profondo in generazioni di studenti. Tra i suoi allievi figura anche un futuro presidente del Brasile, segno del suo impegno nella formazione delle nuove classi dirigenti del Paese.

Con il passare degli anni, la sua figura è diventata sempre più simbolica: non solo per l’età straordinaria raggiunta, ma anche per la serenità con cui ha affrontato le sfide della vita. Nel 2018, in occasione dei suoi 110 anni, ricevette una benedizione papale, che custodiva gelosamente. Ha affrontato la pandemia da COVID-19 con forza, superando persino un'infezione in età molto avanzata.

Dopo la morte della giapponese Tomiko Itooka a dicembre 2024, Inah era diventata ufficialmente la persona vivente più anziana al mondo. Con la sua scomparsa, il titolo passerà ora a una donna britannica di 115 anni.

Inah Canabarro Lucas è stata anche la seconda suora più longeva mai registrata, superata solo dalla francese Lucile Randon, deceduta a 118 anni. La sua vita è stata un esempio di spiritualità, forza interiore e dedizione.

Oggi, il mondo saluta non solo una donna eccezionalmente longeva, ma anche un’anima che ha saputo attraversare più di un secolo con fede, intelligenza e amore per il prossimo.