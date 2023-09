Morti sul lavoro a Lamezia Terme, comunicato Cisl Magna Graecia

CATANZARO - 12 SETT. - Di seguito un comunicato della Cisl Magna Graecia: abbiamo appreso con sgomento la notizia della morte di un operaio di 48 anni, caduto dal tetto di un capannone nell’area industriale di Lamezia Terme, che segue solo di pochi giorni quella di un altro operaio di 24 anni travolto da un’auto mentre era impegnato in un cantiere lungo la statale 280 nei pressi dello svincolo per l’aeroporto.

Di fronte a queste due perdite ingiuste e dolorose, la Cisl Magna Grecia esprime la più sincera solidarietà alla famiglia dei due operai e ai colleghi di lavoro. La loro perdita è una ferita profonda per il nostro territorio, e come sindacato non possiamo non evidenziare quanto sia fondamentale garantire ambienti di lavoro sicuri, prevenendo il verificarsi di simili tragedie.

La Cisl Magna Grecia chiede alle istituzioni regionali e nazionali di assumere impegni decisivi per ridurre le morti sul lavoro, attraverso il rafforzamento delle misure di sicurezza, anche con l’intensificazione dei controlli nelle aziende per assicurare il pieno rispetto delle norme; la formazione continua e la promozione di una cultura della sicurezza; l’investimento in tecnologie e dispositivi di protezione per ridurre al minimo i rischi sul luogo di lavoro.

La Cisl si impegna a lavorare fianco a fianco, assieme alle altre organizzazioni sindacali, con le istituzioni e le aziende perché nessuna famiglia debba più piangere la perdita di un proprio caro a causa di un incidente sul lavoro.